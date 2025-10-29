Línea 3 del Metro de Panamá iniciará pruebas de trenes del monorriel

Estos avances fueron detallados por <b>Carlos Cedeño</b>, director de Proyectos del Metro de Panamá, durante la sesión del Consejo de Gabinete. Añadió que la <b>fase 2</b>, correspondiente al tramo soterrado, tiene un <b>avance del 42%</b>, mientras que el <b>túnel</b> registra un <b>53% de avance</b>.Cedeño explicó que el túnel continúa avanzando en la zona del Puerto de Balboa y que próximamente se detendrá la máquina para mantenimiento. Luego, los trabajos seguirán hasta llegar al área de la estación de Albrook, donde se unirá con la Línea 1.Además informó que la fecha estimada para la puesta en marcha de la línea entre Albrook y Ciudad del Futuro es octubre de 2028.