Línea 3 del Metro de Panamá iniciará pruebas de trenes del monorriel

El Metro de Panamá anuncia que, tras la llegada de los 26 trenes que transportarán a unos 500 mil usuarios , el equipo se prepara para iniciar las pruebas en la Línea 3 del monorriel . Esta fase 1 elevado, que va desde Panamá Pacífico hasta Ciudad del Futuro , presenta un avance del 81% .

Detalles de los avances de la Línea 3 del Metro de Panamá

Estos avances fueron detallados por Carlos Cedeño, director de Proyectos del Metro de Panamá, durante la sesión del Consejo de Gabinete. Añadió que la fase 2, correspondiente al tramo soterrado, tiene un avance del 42%, mientras que el túnel registra un 53% de avance.

Cedeño explicó que el túnel continúa avanzando en la zona del Puerto de Balboa y que próximamente se detendrá la máquina para mantenimiento. Luego, los trabajos seguirán hasta llegar al área de la estación de Albrook, donde se unirá con la Línea 1.

Además informó que la fecha estimada para la puesta en marcha de la línea entre Albrook y Ciudad del Futuro es octubre de 2028.