El reto marítimo de Panamá: menos papeleo, más integración digital

La transformación digital del comercio marítimo y los riesgos asociados a la ciberseguridad imponen exigencias regulatorias y operativas que requieren respuestas coordinadas. A ello se suma la presión internacional en materia de descarbonización, protección ambiental y cumplimiento de estándares laborales, que obliga a Panamá a mantener un equilibrio entre sostenibilidad, competitividad y seguridad jurídica. Estas fueron las conclusiones del informe de la Mesa Técnica Multisectorial para el estudio, en materia legislativa, de una Estrategia Marítima y el Desarrollo Económico de Panamá, de la Comisión de Economía y Finanzas. El presidente de la Comisión, el diputado Eduardo Gaitán, destacó la necesidad de una visión integral para fortalecer uno de los sectores más estratégicos de Panamá. Subrayó que el principal problema identificado es la fragmentación institucional y la falta de interoperabilidad entre las entidades públicas vinculadas al sector. “Nos dimos cuenta que cada institución tenía una estrategia distinta, y siendo un país tan pequeño debería existir una integración mucho mayor entre actores como el Canal de Panamá y la Autoridad Marítima”, afirmó Gaitán.

Vacíos

El informe también advierte sobre desafíos relacionados con vacíos regulatorios y la insuficiente digitalización de procesos logísticos, lo que limita la competitividad del país. En las mesas técnicas se abordaron temas como gobernanza y concesiones marítimas, logística y puertos, ciberseguridad, así como responsabilidad laboral y ambiental. Sobre el último punto, Gaitán resaltó la importancia de fortalecer la fiscalización ambiental y promover programas de alfabetización oceánica que sensibilicen a la población sobre la protección de los ecosistemas marinos. “La generación que viene creciendo es bastante consciente con el tema ambiental, y el Estado debe jugar un papel mayor en guiarlos hacia carreras que impulsen el desarrollo del sector”, señaló.

Propuestas