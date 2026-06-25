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El reto marítimo de Panamá: menos papeleo, más integración digital

En las mesas técnicas se abordaron temas como gobernanza y concesiones marítimas, logística y puertos, ciberseguridad, así como responsabilidad laboral y ambiental.
En las mesas técnicas se abordaron temas como gobernanza y concesiones marítimas, logística y puertos, ciberseguridad, así como responsabilidad laboral y ambiental. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 25/06/2026 12:39
La Comisión de Economía y Finanzas presentó un informe basado en los comentarios de expertos, con el objetivo de crear una visión integral para fortalecer uno de los sectores más estratégicos de Panamá

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La transformación digital del comercio marítimo y los riesgos asociados a la ciberseguridad imponen exigencias regulatorias y operativas que requieren respuestas coordinadas. A ello se suma la presión internacional en materia de descarbonización, protección ambiental y cumplimiento de estándares laborales, que obliga a Panamá a mantener un equilibrio entre sostenibilidad, competitividad y seguridad jurídica.

Estas fueron las conclusiones del informe de la Mesa Técnica Multisectorial para el estudio, en materia legislativa, de una Estrategia Marítima y el Desarrollo Económico de Panamá, de la Comisión de Economía y Finanzas.

El presidente de la Comisión, el diputado Eduardo Gaitán, destacó la necesidad de una visión integral para fortalecer uno de los sectores más estratégicos de Panamá.

Subrayó que el principal problema identificado es la fragmentación institucional y la falta de interoperabilidad entre las entidades públicas vinculadas al sector.

“Nos dimos cuenta que cada institución tenía una estrategia distinta, y siendo un país tan pequeño debería existir una integración mucho mayor entre actores como el Canal de Panamá y la Autoridad Marítima”, afirmó Gaitán.

Vacíos

El informe también advierte sobre desafíos relacionados con vacíos regulatorios y la insuficiente digitalización de procesos logísticos, lo que limita la competitividad del país.

En las mesas técnicas se abordaron temas como gobernanza y concesiones marítimas, logística y puertos, ciberseguridad, así como responsabilidad laboral y ambiental.

Sobre el último punto, Gaitán resaltó la importancia de fortalecer la fiscalización ambiental y promover programas de alfabetización oceánica que sensibilicen a la población sobre la protección de los ecosistemas marinos.

“La generación que viene creciendo es bastante consciente con el tema ambiental, y el Estado debe jugar un papel mayor en guiarlos hacia carreras que impulsen el desarrollo del sector”, señaló.

Propuestas

Como resultado de los foros, se elaboraron ocho propuestas legislativas, entre ellas el proyecto de ley 637, que crea el Sistema Nacional de Integración Logística Marítima y Portuaria. Esta iniciativa busca resolver la falta de coordinación entre instituciones mediante la digitalización y la interoperabilidad de trámites.

Gaitán enfatizó que el trabajo realizado responde al compromiso de la comisión con el país: “Estas propuestas no salieron de un escritorio, sino de los aportes de expertos y actores del sector. Nuestro principio rector siempre ha sido el bien de la nación”.

Otra propuesta planteada fue una reforma integral del régimen de Concesiones Marítimas y Portuarias, tras la detección en la falta de transparencia, la ausencia de criterios homogéneos entre las instituciones implicadas en el tema de concesiones y sobre todo la falta de trazabilidad de los procesos.

“Todo esto nos lleva a identificar una clara necesidad de fortalecimiento en el régimen de las concesiones, que podría suplirse con procesos digitalizados, transparencia contractual y un registro digital de concesiones”, se lee en el informe.

También se planteó una unificación del marco jurídico logístico – portuario pafra crear un solo cuerpo normativo para permisos portuarios, aduaneros y logísticos, eliminando así la dispersión que existe actualmente en el marco regulatorio del negocio marítimo.

La lista también incluye otras propuestas sobre reformar la normativa educativa marítima, crear Política Integral de Empleabilidad Marítima, estándares para puertos verdes, Ley Marco de Descarbonización, Ley de Economía Azul e Industrias Marítimas Emergentes, fortalecer acuerdos bilaterales especializados, Ley de Infraestructura Crítica Marítima y Ciberseguridad, Unificación del marco jurídico logístico – portuario.

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