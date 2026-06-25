El reto marítimo de Panamá: menos papeleo, más integración digital

El informe también advierte sobre desafíos relacionados con vacíos regulatorios y la insuficiente digitalización de procesos logísticos, lo que limita la competitividad del país. En las mesas técnicas se abordaron temas como gobernanza y concesiones marítimas, logística y puertos, ciberseguridad, así como responsabilidad laboral y ambiental.Sobre el último punto, Gaitán resaltó la importancia de fortalecer la fiscalización ambiental y promover programas de alfabetización oceánica que sensibilicen a la población sobre la protección de los ecosistemas marinos. <i><b>'La generación que viene creciendo es bastante consciente con el tema ambiental, y el Estado debe jugar un papel mayor en guiarlos hacia carreras que impulsen el desarrollo del sector',</b></i> señaló.