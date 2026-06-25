Terremoto en Venezuela: por qué el doble sismo podría convertirse en una de las mayores tragedias del país

<b>Venezuela </b>se encuentra en el límite entre las placas tectónicas del <b>Caribe </b>y <b>Sudamérica</b>, dos bloques que se desplazan en direcciones casi opuestas y generan una constante acumulación de esfuerzos geológicos.La <b>Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas</b> estima que <b>alrededor del 80% de la población reside en zonas de amenaza sísmica elevada</b>, una condición que incrementa el nivel de exposición debido al crecimiento urbano y al desarrollo de infraestructura.La falla de <b>Boconó</b> se extiende <b>aproximadamente 500 kilómetros a través de la cordillera de los Andes venezolanos </b>y atraviesa regiones densamente pobladas, incluyendo áreas cercanas a <b>Caracas</b>.