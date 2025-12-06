Mundial 2026: ¿Qué implica para Panamá quedar en el Grupo L?

Panamá ya tiene definidos a sus rivales para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección nacional quedó ubicada en el Grupo L, donde se enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana, tres selecciones con amplia experiencia en competiciones internacionales. Este será el segundo enfrentamiento mundialista entre Panamá e Inglaterra. La primera vez ocurrió en Rusia 2018, cuando la escuadra inglesa se impuso por 6-1. En aquella edición mundialista, Panamá compartió grupo con Inglaterra, Bélgica y Túnez, en su primera participación en una Copa del Mundo.

El desafío de Panamá en el Mundial 2026