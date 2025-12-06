  1. Inicio
PANAMÁ

Mundial 2026: ¿Qué implica para Panamá quedar en el Grupo L?

Por
Emiliana Tuñón
  • 06/12/2025 08:08
Panamá ya conoce a sus rivales del Mundial 2026: Inglaterra, Croacia y Ghana integran el Grupo L.

Panamá ya tiene definidos a sus rivales para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección nacional quedó ubicada en el Grupo L, donde se enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana, tres selecciones con amplia experiencia en competiciones internacionales.

Este será el segundo enfrentamiento mundialista entre Panamá e Inglaterra. La primera vez ocurrió en Rusia 2018, cuando la escuadra inglesa se impuso por 6-1. En aquella edición mundialista, Panamá compartió grupo con Inglaterra, Bélgica y Túnez, en su primera participación en una Copa del Mundo.

El desafío de Panamá en el Mundial 2026

El camino no será sencillo para la selección canalera. Croacia, liderada por el veterano Luka Modrić, ha sido una de las selecciones más competitivas de los últimos torneos, alcanzando la final en 2018 y las semifinales en 2022.

Ghana, por su parte, llega con jugadores de alto nivel como Iñaki Williams, delantero del Athletic Club de Bilbao, quien aporta velocidad y experiencia al conjunto africano.

Panamá tendrá el reto de demostrar su crecimiento futbolístico frente a tres selecciones con historia y potencia, en lo que promete ser uno de los grupos más exigentes del torneo.

