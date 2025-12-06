Mundial 2026: ¿Qué implica para Panamá quedar en el Grupo L?

Panamá ya tiene definidos a sus rivales para la <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Copa Mundial de la FIFA 2026</a></b>. La selección nacional quedó ubicada en el <b>Grupo L</b>, donde se enfrentará a <b>Inglaterra, Croacia y Ghana</b>, tres selecciones con amplia experiencia en competiciones internacionales.Este será el <b>segundo enfrentamiento mundialista</b> entre Panamá e Inglaterra. La primera vez ocurrió en Rusia 2018, cuando la escuadra inglesa se impuso por <b>6-1</b>. En aquella edición mundialista, Panamá compartió grupo con <b>Inglaterra, Bélgica y Túnez</b>, en su primera participación en una Copa del Mundo.