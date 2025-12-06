  1. Inicio
Meduca responde tras protesta de docente encadenada

Una docente desafía al Meduca y repite la medida de encadenarse.
Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/12/2025 10:20
Una docente insiste en protestar encadenándose frente a la sede del Meduca.

La Dirección Regional de Educación de Panamá Centro del Ministerio de Educación (Meduca) informó a la comunidad educativa del Instituto Comercial Panamá y al público en general que, ante el hecho ocurrido el jueves 4 de diciembre, cuando una docente decidió encadenarse en las afueras del edificio regional, las autoridades educativas actuaron de manera inmediata para garantizar su seguridad y brindar una atención integral.

“Desde el primer momento se exhortó a la educadora a desistir de esta acción y se solicitó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de la Policía Nacional, con el fin de asegurar condiciones adecuadas de protección. Pese al acercamiento, la docente optó por mantener la medida”, señala el comunicado oficial del Meduca.

Meduca aclara que docente reincide en protesta extrema de encadenarse

La institución aclaró que no es la primera vez que la docente adopta este tipo de acciones, señalando que en reiteradas ocasiones las autoridades han procurado un acercamiento para desalentar estas conductas, recordándole que, como servidora pública, tiene la obligación de cumplir con la ley, tal como lo hace el Ministerio.

Asimismo, se le advirtió que cualquier decisión adicional que adopte será de su exclusiva responsabilidad, conforme a lo establecido en las normas que rigen el servicio educativo.

El Meduca añadió que, a pesar de haber recibido la atención correspondiente y de culminar la reunión en un ambiente de apertura y diálogo, la docente decidió encadenarse nuevamente.

