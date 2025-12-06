Meduca responde tras protesta de docente encadenada

La Dirección Regional de Educación de Panamá Centro del Ministerio de Educación (Meduca) informó a la comunidad educativa del Instituto Comercial Panamá y al público en general que, ante el hecho ocurrido el jueves 4 de diciembre, cuando una docente decidió encadenarse en las afueras del edificio regional, las autoridades educativas actuaron de manera inmediata para garantizar su seguridad y brindar una atención integral.

“Desde el primer momento se exhortó a la educadora a desistir de esta acción y se solicitó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de la Policía Nacional, con el fin de asegurar condiciones adecuadas de protección. Pese al acercamiento, la docente optó por mantener la medida”, señala el comunicado oficial del Meduca.