Meduca responde tras protesta de docente encadenada

La institución aclaró que <b>no es la primera vez</b> que la docente adopta este tipo de acciones, señalando que en reiteradas ocasiones las autoridades han procurado un acercamiento para desalentar estas conductas, recordándole que, como servidora pública, tiene la obligación de cumplir con la ley, tal como lo hace el Ministerio.Asimismo, se le advirtió que cualquier decisión adicional que adopte será de su exclusiva responsabilidad, conforme a lo establecido en las normas que rigen el servicio educativo.El Meduca añadió que, a pesar de haber recibido la atención correspondiente y de culminar la reunión en un ambiente de apertura y diálogo, la docente decidió encadenarse nuevamente.