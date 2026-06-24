Panamá se despide del Mundial ante una Inglaterra bajo presión y con Harry Kane ‘liberado’

La selección nacional de fútbol de <a href="/tag/-/meta/seleccion-panama">Panamá</a> cerrará este sábado 27 de junio su participación en la <a href="/tag/-/meta/copa-mundial-de-la-fifa">Copa del Mundo 2026</a> frente a su similar de <a href="/tag/-/meta/seleccion-inglaterra">Inglaterra</a>, en un compromiso correspondiente a la tercera jornada del Grupo L. El onceno dirigido por <a href="/tag/-/meta/thomas-christiansen">Thomas Christiansen</a> llega a este encuentro sin opciones matemáticas de clasificar a los dieciseisavos de final, tras encajar dos derrotas consecutivas por <b>1-0</b> ante Ghana y Croacia.El partido, programada para las 4:00 p.m. (hora de Panamá) en el New York New Jersey Stadium, adquirió un matiz extradeportivo tras las declaraciones del curandero ghanés <b>Nana Kwaku Bonsam</b>. El autodenominado<i> 'espiritista más poderoso del mundo'</i> afirmó en sus redes sociales que retiró la supuesta maldición que mantenía sobre el delantero inglés <a href="/tag/-/meta/harry-kane">Harry Kane</a>, a quien responsabilizó de fallar las opciones claras de gol durante el empate <b>0-0</b> entre Inglaterra y Ghana en la fecha anterior.Bonsam, conocido en el entorno mundialista por intentar mermar el rendimiento de figuras internacionales como <a href="/tag/-/meta/cr7-cristiano-ronaldo">Cristiano Ronaldo</a> en la cita de 2014, aseguró que <b>Kane podrá anotar en el partido venidero contra la escuadra panameña</b>. En el plano británico, el ilusionista <b>Uri Geller</b> también intervino públicamente para contrarrestar las afirmaciones del ghanés mediante supuestas <i>'vibraciones positivas'</i>.Más allá del misticismo y la atención mediática internacional, la realidad deportiva sitúa a la <b>Marea Roja</b> en una posición sumamente compleja. El conjunto canalero marcha en el fondo de la tabla con cero unidades, superado por Inglaterra y Ghana, que acumulan cuatro puntos cada uno, y por Croacia, que suma tres unidades. Debido a los criterios de desempate por el duelo directo ante los croatas,<b> Panamá ya no puede aspirar al tercer puesto</b>.Por su parte, el equipo inglés, señalado como uno de los favoritos al título continental, saldrá a la cancha con la obligación de asegurar su clasificación a la siguiente ronda. Una derrota ante Panamá, combinada con un resultado adverso en el choque simultáneo entre Croacia y Ghana en Filadelfia, podría poner en riesgo la continuidad de los británicos en la cita mundialista. El cuerpo técnico panameño buscará ajustar las líneas defensivas para contener el ataque europeo y despedirse del torneo con un resultado decoroso.