Panamá se despide del Mundial ante una Inglaterra bajo presión y con Harry Kane ‘liberado’

La selección nacional de fútbol de Panamá cerrará este sábado 27 de junio su participación en la Copa del Mundo 2026 frente a su similar de Inglaterra, en un compromiso correspondiente a la tercera jornada del Grupo L. El onceno dirigido por Thomas Christiansen llega a este encuentro sin opciones matemáticas de clasificar a los dieciseisavos de final, tras encajar dos derrotas consecutivas por 1-0 ante Ghana y Croacia.

El partido, programada para las 4:00 p.m. (hora de Panamá) en el New York New Jersey Stadium, adquirió un matiz extradeportivo tras las declaraciones del curandero ghanés Nana Kwaku Bonsam. El autodenominado “espiritista más poderoso del mundo” afirmó en sus redes sociales que retiró la supuesta maldición que mantenía sobre el delantero inglés Harry Kane, a quien responsabilizó de fallar las opciones claras de gol durante el empate 0-0 entre Inglaterra y Ghana en la fecha anterior.

Bonsam, conocido en el entorno mundialista por intentar mermar el rendimiento de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo en la cita de 2014, aseguró que Kane podrá anotar en el partido venidero contra la escuadra panameña. En el plano británico, el ilusionista Uri Geller también intervino públicamente para contrarrestar las afirmaciones del ghanés mediante supuestas “vibraciones positivas”.

Más allá del misticismo y la atención mediática internacional, la realidad deportiva sitúa a la Marea Roja en una posición sumamente compleja. El conjunto canalero marcha en el fondo de la tabla con cero unidades, superado por Inglaterra y Ghana, que acumulan cuatro puntos cada uno, y por Croacia, que suma tres unidades. Debido a los criterios de desempate por el duelo directo ante los croatas, Panamá ya no puede aspirar al tercer puesto.

Por su parte, el equipo inglés, señalado como uno de los favoritos al título continental, saldrá a la cancha con la obligación de asegurar su clasificación a la siguiente ronda. Una derrota ante Panamá, combinada con un resultado adverso en el choque simultáneo entre Croacia y Ghana en Filadelfia, podría poner en riesgo la continuidad de los británicos en la cita mundialista. El cuerpo técnico panameño buscará ajustar las líneas defensivas para contener el ataque europeo y despedirse del torneo con un resultado decoroso.