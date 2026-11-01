Embajadas de EE.UU. y China en Panamá cruzan acusaciones: otro choque por ciberseguridad e inversiones

Las diferencias entre Estados Unidos y China volvieron a quedar expuestas en Panamá, luego de que el embajador estadounidense, Kevin Cabrera, advirtiera sobre presuntas operaciones de ciberespionaje vinculadas a China en el hemisferio y calificara de “maligna” la influencia de ese país en América Latina. El intercambio de declaraciones comenzó el pasado 30 de octubre, cuando Cabrera publicó un mensaje en su cuenta de X en el que alertó sobre las amenazas cibernéticas contra sistemas críticos de la región. El diplomático hizo referencia a su participación durante el Foro de Ciberseguridad de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde, según indicó, destacó la importancia de proteger la infraestructura crítica y la soberanía nacional mediante la cooperación internacional, la vigilancia constante y el uso de proveedores y tecnologías confiables.

En su publicación, Cabrera mencionó investigaciones de una empresa de ciberseguridad, que identificó operaciones de ciberespionaje vinculadas a China y dirigidas contra entidades del hemisferio. “La ciberseguridad es seguridad nacional. Proteger la soberanía significa garantizar la seguridad de la infraestructura digital mediante colaboradores confiables y tecnología comprobada”, sostuvo el embajador en su cuenta oficial de X.

La Embajada de China en Panamá reaccionó a estas declaraciones y aseguró que su país es un firme defensor de la ciberseguridad, que se opone a cualquier acto de ciberespionaje y ciberataque y que rechaza que este tema sea utilizado para difamarlo. “Al Embajador de Estados Unidos le pedimos que no actúe como el ladrón que grita “¡al ladrón!””, manifestó la embajada, que también instó a que la ciberseguridad sea abordada mediante la cooperación entre países y no a través de la confrontación y las sospechas.

Cabrera cuestiona la influencia china en América Latina Las diferencias entre ambos representantes diplomáticos también se trasladaron al terreno económico y político. En declaraciones recientes a un medio local, Cabrera calificó de “maligna” la influencia de China en América Latina. “Eso le cae muy mal a la embajada. Eso le da como un aneurisma, la cabeza como que se le explota a la Embajada china cuando digo maligno”, comentó. Asimismo, cuestionó las inversiones chinas en la región. Señaló el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, cuya construcción está a cargo de empresas chinas, y cuestionó los retrasos y sobrecostos de la obra. En contraste, defendió la participación estadounidense en proyectos de infraestructura.

La Embajada de China respondió nuevamente a los señalamientos de Cabrera mediante un pronunciamiento en el que calificó sus declaraciones de “difamación maliciosa” y cuestionó lo que describió como una actitud de superioridad y prejuicios hacia China y los países de América Latina y el Caribe. La representación diplomática planteó interrogantes sobre el papel histórico de Estados Unidos en la región y lo acusó de tratar a América Latina como su “patio trasero”, además de recurrir a presiones políticas y sanciones económicas para obligar a los países soberanos a tomar partido. En contraste, defendió la cooperación china y aseguró que sus inversiones se desarrollan bajo principios de mercado y legalidad, con acuerdos que, según afirmó, son abiertos, transparentes y de beneficio mutuo, sin condiciones políticas adicionales ni injerencia en asuntos internos.