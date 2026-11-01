Día del Niño: Monseñor Ulloa llama a apoyar a los menores afectados por el terremoto

En el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña Panameña, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, dedicó parte de su homilía dominical a reflexionar sobre la situación que enfrentan los menores afectados por el reciente terremoto, destacando que ellos también son víctimas de la emergencia y requieren atención integral para superar las secuelas emocionales del desastre. Durante su mensaje, monseñor recordó que los niños representan una parte fundamental de la sociedad y llamó a los adultos a protegerlos y acompañarlos en momentos de dificultad. “Queridos niños y niñas, ustedes son un regalo precioso de Dios. Ustedes son la alegría de nuestra familia y ustedes son la esperanza para la Iglesia y para Panamá”, expresó José Domingo Ulloa al dirigirse a la niñez panameña.

Atención especial

El arzobispo resaltó que la atención a la población infantil cobra especial relevancia tras los efectos del sismo, ya que muchos menores experimentaron situaciones de miedo e incertidumbre al ver afectadas sus viviendas, escuelas y entornos cotidianos. “Hoy pienso especialmente en los niños que han vivido el terremoto, en los niños que han sentido miedo, que han visto afectadas sus casas y sus escuelas. Ellos necesitan ser escuchados, acompañados y consolados”, manifestó. Según señaló, la respuesta a la tragedia no debe limitarse únicamente a la reconstrucción de la infraestructura dañada, sino que también debe incluir el apoyo emocional y psicológico para los menores que enfrentan las consecuencias del evento. “Recordemos todos, no basta con reconstruir paredes. Tenemos que ayudarles a recuperar tranquilidad, confianza y la alegría de su infancia”, afirmó el líder de la Iglesia católica panameña

En su reflexión, José Domingo Ulloa vinculó además la situación que atraviesa el país con la proximidad de las celebraciones patrias del mes de noviembre. Indicó que este año las festividades nacionales llegan en medio de una experiencia que ha sensibilizado a la población sobre la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo. “Quizás esta experiencia dolorosa nos esté recordando algo que nunca deberíamos olvidar. Que Panamá es mucho más que un territorio, una bandera o una historia compartida. Panamá somos nosotros, sus hijos e hijas llamados a cuidarnos, respetarnos y amarnos mutuamente”, expresó.

Solidaridad