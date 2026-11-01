Kaká entra al Salón de la Fama del Milan y emociona a San Siro con un homenaje inolvidable

El estadio San Siro volvió a rendirse ante uno de los futbolistas más queridos de su historia. El brasileño Ricardo Izecson dos Santos Leite, conocido mundialmente como Kaká, fue incluido oficialmente en el Salón de la Fama del AC Milan durante una emotiva ceremonia celebrada antes del clásico frente al Inter de Milán, un reconocimiento que provocó la emoción del exjugador y una ovación ensordecedora de los aficionados rossoneri. La ceremonia tuvo lugar sobre el césped del mítico estadio Giuseppe Meazza, conocido popularmente como San Siro, escenario donde Kaká construyó gran parte de su legado y se convirtió en uno de los ídolos más importantes de la historia reciente del club italiano. Ante miles de aficionados, el brasileño recibió el homenaje entre aplausos, cánticos y muestras de cariño que terminaron por conmoverlo hasta las lágrimas.

Visiblemente emocionado, Kaká reconoció que le resultaba difícil describir los sentimientos que experimentaba al regresar a la que fue su casa durante varios años. “Es muy difícil expresar con palabras las sensaciones que tengo aquí, en San Siro, con todos los aficionados del Milan. Es un día especial para mí”, declaró tras recibir la distinción. La inclusión en el Salón de la Fama llega como reconocimiento a una trayectoria extraordinaria con la camiseta rossonera. Kaká defendió los colores del Milan en dos etapas, entre 2003 y 2009 y posteriormente entre 2013 y 2014. Durante ese período se consolidó como una de las grandes figuras del fútbol mundial gracias a su elegancia, visión de juego y capacidad goleadora. Los números respaldan su legado. El brasileño disputó 307 partidos con el conjunto lombardo, marcó 104 goles y repartió 81 asistencias. Además, fue pieza fundamental en algunos de los mayores éxitos del club durante el siglo XXI.