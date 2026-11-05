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Información útil

¿Trabajas durante las fiestas patrias? Conoce cuánto deben pagarte por día feriado

Trabajadores que laboren en noviembre tienen derecho a recargo del 150%
Trabajadores que laboren en noviembre tienen derecho a recargo del 150% StartupStockPhotos / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/11/2026 14:45
El Código de Trabajo establece un recargo del 150 % para quienes laboren durante los días de descanso obligatorio

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) recordó a los trabajadores cuáles son sus derechos laborales durante las fiestas patrias de noviembre, especialmente para quienes deban cumplir con sus jornadas durante los días de descanso obligatorio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Código de Trabajo, las personas que laboren durante un día de fiesta o duelo nacional tienen derecho a recibir un recargo del 150% sobre el salario de su jornada ordinaria, además de un día de descanso compensatorio remunerado.

Para explicar cómo se aplica esta disposición, el Mitradel presentó un ejemplo tomando como referencia a un trabajador que recibe un salario diario de $20.00.

En este caso, el cálculo sería el siguiente:

Salario ordinario por día: $20.00.

Recargo del 150%: $30.00.

Total por la jornada laborada: $50.00.

Esto significa que, si una persona tiene un salario diario de $20.00 y trabaja durante un feriado nacional, debe recibir $50.00 por esa jornada, además de su derecho al descanso compensatorio.

¿Qué ocurre si no se concede el día de descanso compensatorio?

La normativa establece que el recargo del 150% ya incluye la remuneración correspondiente al día de descanso compensatorio. Sin embargo, si el trabajador también debe laborar durante el día que le correspondía tomar como descanso, el empleador deberá pagar un recargo adicional del 50% sobre el salario de la jornada ordinaria.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio en noviembre?

El calendario de fiestas patrias contempla cuatro fechas establecidas como días de descanso obligatorio para los trabajadores:

3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.
5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.
10 de noviembre: Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.
28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

El Mitradel recuerda la importancia de conocer estas disposiciones para que los trabajadores puedan verificar que reciban la remuneración correspondiente y se respete su derecho al descanso compensatorio cuando deban laborar durante las celebraciones nacionales.

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