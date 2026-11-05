¿Trabajas durante las fiestas patrias? Conoce cuánto deben pagarte por día feriado

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) recordó a los trabajadores cuáles son sus derechos laborales durante las fiestas patrias de noviembre, especialmente para quienes deban cumplir con sus jornadas durante los días de descanso obligatorio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Código de Trabajo, las personas que laboren durante un día de fiesta o duelo nacional tienen derecho a recibir un recargo del 150% sobre el salario de su jornada ordinaria, además de un día de descanso compensatorio remunerado.

Para explicar cómo se aplica esta disposición, el Mitradel presentó un ejemplo tomando como referencia a un trabajador que recibe un salario diario de $20.00.

En este caso, el cálculo sería el siguiente:

Salario ordinario por día: $20.00.

Recargo del 150%: $30.00.

Total por la jornada laborada: $50.00.

Esto significa que, si una persona tiene un salario diario de $20.00 y trabaja durante un feriado nacional, debe recibir $50.00 por esa jornada, además de su derecho al descanso compensatorio.