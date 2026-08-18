El escritor Jaime Bayly denuncia que fue retirado de la Feria del Libro de Medellín por criticar a De la Espriella

El escritor y periodista Jaime Bayly denunció que fue retirado de la programación de la Feria del Libro de Medellín, prevista para mediados de septiembre y relacionó la decisión con las críticas que ha realizado al presidente colombiano, Abelardo De la Espriella.

En un video publicado en sus redes sociales, Bayly contó que recibió una comunicación en la que le informaban que ya no participaría en el evento.

“Me han dicho que no quieren que yo vaya a la Feria del Libro de Medellín”, afirmó.

El escritor cuestinó que su salida estuviera relacionada con el terremoto en Colombia, debido a que, según explicó, la feria seguía en pie.

“Ahora, si cancelaran la feria entera, se entendería que me cancelaran a mí también, pero la Feria del Libro de Medellín sigue en pie y se va a llevar a cabo a mediados de septiembre”, señaló.

Bayly recordó que ha respaldado públicamente al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y que también apoyó durante la campaña presidencial al mandatario colombiano.

“El alcalde de Medellín, a quien yo he apoyado públicamente en más de una ocasión,el señor Federico Gutiérrez, es un aliado muy cercano del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. Y yo apoyé al señor de la Espriella en su campaña presidencial”, sostuvo.

Asimismo, recordó su respaldo electoral a De la Espriella, pero explicó que su posición cambió tras la llegada del mandatario al poder. Sin embargo, agregó: “Ahora que de la Espriella es presidente, comprenderán ustedes que mi papel no es elogiarlo, sino, eventualmente, criticarlo”.

Bayly aseguró que ha cuestionado la actitud del presidente colombiano después del terremoto y criticó lo que considera una excesiva exposición pública del mandatario en medio de la tragedia.

“He criticado que, incluso después del terremoto, el señor de la Espriella es muy exhibicionista, muy frívolo, muy envanecido”, afirmó.

El escritor también cuestionó la supuesta decisión del Gobierno colombiano de no recibir a equipos de rescate de México y España por motivos políticos.

“No me ha parecido inteligente ni apropiado que el presidente de la Espriella se niegue a recibir a rescatistas mexicanos o españoles por razones políticas”, expresó.

El periodista aseguró que sus cuestionamientos al presidente provocaron su salida del evento cultural y señaló directamente al alcalde de Medellín.

“Mis críticas al señor de la Espriella han provocado que su aliado, el alcalde de Medellín, el señor Gutiérrez, me dé de baja de la Feria de Libros de Medellín”, afirmó.

No obstante, explicó que sus editores están buscando una alternativa para presentar su libro Los Golpistas en Medellín. Bayly no descartó finalmente encontrar una alternativa para realizar la actividad.

“Tal vez al final encuentre la manera de sortear el escollo, eludir la dificultad y presentar la novela”, concluyó.