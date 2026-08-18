Trump publica mapa que presenta el estrecho de Ormuz como ‘nuevo territorio de Estados Unidos’

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a elevar este martes la tensión con Irán al difundir una imagen que identifica al estrecho de Ormuz como “nuevo territorio de Estados Unidos”, pese a que la estratégica ruta marítima se encuentra entre las costas de Irán y Omán. La publicación, compartida en la red social Truth Social, muestra un mapa del paso que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. El estrecho aparece rodeado por un círculo y acompañado por una franja con los colores azul, rojo y blanco, además de varias estrellas. Trump publicó la ilustración sin agregar una explicación. Sin embargo, el contenido reforzó las declaraciones que había realizado durante los últimos días sobre la posibilidad de incorporar la zona al dominio estadounidense.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha detallado si las palabras del mandatario representan una política oficial ni cómo podría ejecutarse una medida de esa naturaleza.

Trump asegura que Washington controla la ruta marítima

Durante un mitin celebrado el pasado viernes en Long Island, Nueva York, Trump adelantó que declararía el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense después de “derrotar a Irán”. “Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia”, manifestó el gobernante republicano. Trump justificó su posición en el bloqueo naval impuesto por Washington y aseguró que ninguna embarcación puede atravesar la zona sin el consentimiento de las fuerzas estadounidenses. Días antes, el presidente había expresado una idea similar en Truth Social. “Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!”, escribió, antes de sostener que Teherán no podría impedirlo. Irán rechazó estas afirmaciones y mantiene que conserva autoridad sobre el paso marítimo. Funcionarios iraníes calificaron las amenazas estadounidenses como carentes de fundamento y advirtieron que el control de la zona no puede modificarse mediante publicaciones en redes sociales ni por el despliegue de portaviones.

Negociaciones entre Estados Unidos e Irán permanecen paralizadas

La nueva publicación de Trump se produjo después de que venciera el plazo de 60 días establecido por Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo definitivo. El periodo había comenzado con la firma de un memorando de entendimiento el 17 de junio, que contemplaba el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”. Las partes debían utilizar ese tiempo para negociar el fin de la guerra y resolver asuntos como el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y el control del estrecho de Ormuz. El proceso concluyó sin avances sustanciales ni una prórroga. Trump afirmó este martes que actualmente no existen conversaciones con Irán y que tampoco hay nuevos encuentros programados. Asimismo, sostuvo que el bloqueo naval estadounidense continúa vigente, según informó Reuters.

Una ruta clave para el comercio energético