Donald Trump amenaza con declarar el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump redobló recientemente su apuesta en el conflicto que mantiene con Irán y amenazó con declarar el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos.

Trump hizo estas declaraciones el pasado viernes, 14 de agosto, al afirmar que «muy pronto» designaría como territorio estadounidense esta vía marítima, por la que normalmente transita aproximadamente una quinta parte del petróleo transportado por vía marítima en todo el mundo y que permanece bloqueada por Teherán desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra la nación persa el pasado 28 de febrero.

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy duramente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Esencialmente, eso es lo que es. Tenemos el bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos”, dijo el inquilino de la Casa Blanca en relación con el bloqueo estadounidense al estrecho de Ormuz y a los puertos iraníes.