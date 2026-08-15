Donald Trump amenaza con declarar el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump redobló recientemente su apuesta en el conflicto que mantiene con Irán y amenazó con declarar el estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos.
Trump hizo estas declaraciones el pasado viernes, 14 de agosto, al afirmar que «muy pronto» designaría como territorio estadounidense esta vía marítima, por la que normalmente transita aproximadamente una quinta parte del petróleo transportado por vía marítima en todo el mundo y que permanece bloqueada por Teherán desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra la nación persa el pasado 28 de febrero.
“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy duramente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Esencialmente, eso es lo que es. Tenemos el bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos”, dijo el inquilino de la Casa Blanca en relación con el bloqueo estadounidense al estrecho de Ormuz y a los puertos iraníes.
Irán no tardó en responder. Su viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, afirmó en la red social X que Teherán no se dejaría intimidar por las amenazas ni por las demostraciones de fuerza de Estados Unidos. Al mismo tiempo, señaló que el estrecho de Ormuz solo se abrirá o cerrará bajo la autoridad de Irán.
En una entrevista publicada este sábado, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que Irán no ha decidido reanudar las conversaciones con Estados Unidos y que los mensajes intercambiados a través de Qatar y Pakistán no constituyen negociaciones, según citó el diario británico The Guardian a la agencia Reuters.
Araqchi, por otro lado, declaró al medio iraní Shahrara News que las conversaciones por separado con Omán estaban centradas en definir una ruta marítima a través del estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos tendría que cumplir determinadas condiciones para que se reanudara el tráfico marítimo por la vía, entre ellas acordar una compensación económica a Teherán por los daños causados por la guerra.
Mientras se mantiene el impasse en el estrecho de Ormuz, los precios del combustible siguen subiendo. El West Texas Intermediate (WTI), índice de referencia utilizado para el mercado petrolero internacional, registraba hasta el momento un precio de $82,40 por barril.
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