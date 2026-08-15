Terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia deja 47 muertos y 2.000 evacuados

Al menos 47 personas han muerto y unas 2.000 han sido evacuadas después de que un terremoto de magnitud 7,7 sacudiera este sábado 15 de agosto la costa de la isla de Flores (Indonesia), en el este del archipiélago. Los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate, según informó la agencia EFE.

El sismo se produjo cerca de las 6:00 a. m. (hora local), con el epicentro situado a unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, la ciudad más poblada de Flores, con cerca de 90.000 habitantes. El terremoto tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB), más de un centenar de viviendas han sufrido daños y se han registrado aludes en distintos puntos de Flores. El terremoto también afectó al aeropuerto de la turística isla de Komodo, aunque este continúa operativo, según informó el ministro de Transportes, Dudy Purwagandhi.

Por otro lado, alrededor de 2.000 personas fueron evacuadas de las zonas costeras después del fuerte temblor, que activó inicialmente una alerta de tsunami. La advertencia fue suspendida poco después.

El terremoto provocó olas de cerca de un metro de altura en el distrito de Ende, lo que causó inundaciones en algunas viviendas de la isla.

Un residente español en Indonesia, Santiago Tinoco, relató a EFE desde el oeste de Flores que “empezó a temblar todo, las paredes se resquebrajaron y nos cayeron trozos de techo en la cabeza”.

La jornada sísmica también afectó a Sumatra, donde horas después se registró otro terremoto, en este caso de magnitud 6,9, según el USGS.

El temblor se produjo a una profundidad de 183 kilómetros y, hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales. Las autoridades tampoco activaron una alerta de tsunami.

Indonesia se encuentra en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

El archipiélago, formado por más de 17.000 islas, registra con frecuencia terremotos de gran magnitud y cuenta con numerosas zonas de difícil acceso, lo que puede complicar las labores de emergencia y rescate.