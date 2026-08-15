  1. Inicio
  2. >  Lotería
Lotería

Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este domingo 16 de agosto de 2026, según la IA

Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 12 de agosto de 2026.
Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 12 de agosto de 2026. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/08/2026 10:18
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este miércoles 15 de abril de 2026.

Este domingo 16 de agosto de 2026, la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará el Sorteo Extraordinario, uno de los más esperados por los panameños que cada semana prueban su suerte con la esperanza de ganar importantes premios.

Como es tradición, miles de jugadores participarán en el sorteo con la ilusión de llevarse el “chen chen” que ofrece la Lotería Nacional. El evento se desarrollará conforme al calendario oficial de la entidad y dará a conocer los números ganadores del primer, segundo y tercer premio.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 12 de agosto:

9

4

5

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo de la Extraordinaria:

17, 42, 83, 12, 27, 77, 11, 39, 81, 54.

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 12 de agosto:

Primer Premio: 0909

Letras: CAAB

Serie: 10

Folio: 6

Segundo Premio: 1144

Tercer Premio: 9655

Lo Nuevo