Virus sincitial respiratorio: Hospital del Niño reconvierte áreas para atender la demanda

El Hospital del Niño ha tenido que reconvertir áreas que originalmente estaban destinadas a actividades docentes para utilizarlas como salas de hospitalización, ante el incremento de pacientes pediátricos con infecciones respiratorias, particularmente por el virus sincitial respiratorio (VSR).

La situación fue confirmada por el director del Hospital del Niño, Paul G. Gallardo Sosa, quien explicó que esta medida se mantiene desde hace varias semanas como parte de la respuesta del centro hospitalario al aumento de la demanda.

“Lo que hemos hecho ya hace varias semanas es reconversión de áreas que se utilizaban que tenían otro propósito por la necesidad de los pacientes. Entonces, esas áreas que son docentes se convierten en salas de hospitalización”, explicó Gallardo.

De acuerdo con el director del centro pediátrico, al corte de este lunes 17 de agosto se contabilizaban 61 pacientes con virus respiratorio, de los cuales 23 requerían cuidados intensivos pediátricos.

El resto de los pacientes permanece en salas de hospitalización, mientras el hospital mantiene las medidas para ampliar su capacidad de atención ante la demanda.

La reconversión de espacios representa una de las medidas adoptadas por el Hospital del Niño para hacer frente a la presión asistencial y garantizar la atención de los menores que presentan cuadros que requieren hospitalización.

Gallardo, no obstante, pidió evitar la alarma entre los padres de familia y aclaró que la infección por VSR no significa necesariamente que un niño vaya a requerir hospitalización o cuidados intensivos.

“Esta es una enfermedad que realmente el niño no nos hospitaliza. Generalmente pasa como un resfriado”, señaló.

Según el director, solo una proporción de los menores desarrolla cuadros que requieren atención hospitalaria, y una cantidad aún menor llega a necesitar cuidados intensivos.

Gallardo destacó que el objetivo de las medidas preventivas impulsadas por el Ministerio de Salud es precisamente evitar que los niños evolucionen hacia cuadros graves y terminen ingresando a las salas de hospitalización o a las unidades de cuidados intensivos.

“Es importante esas medidas preventivas que el Ministerio va a poner a la población para evitar que esos niños lleguen a cuidados intensivos o que lleguen a la sala”, sostuvo.

Entre las estrategias anunciadas se contempla también el uso de anticuerpos monoclonales para determinados niños, con el propósito de reducir la posibilidad de que desarrollen cuadros severos.

La situación del Hospital del Niño ocurre mientras el Ministerio de Salud refuerza las acciones de prevención frente a las enfermedades respiratorias.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, informó que durante la semana epidemiológica 31 se registraron 18 defunciones asociadas a virus respiratorios.

Del total, 16 correspondieron a menores de cinco años y dos a personas mayores de 65 años. Además, 12 de las víctimas eran hombres y seis mujeres.

Las defunciones fueron identificadas en distintas regiones del país: seis en la comarca Ngäbe-Buglé, tres en Bocas del Toro, tres en Chiriquí, dos en Panamá Oeste y cuatro en otras áreas.

Gill enfatizó que detrás de estas cifras existen familias afectadas.

“Para nosotros no son números, estamos hablando de personas, familias que se ven obviamente afectadas”, manifestó.

La funcionaria explicó que uno de los factores identificados en la mayoría de las defunciones de menores es que las madres no habían recibido la vacuna durante el embarazo, por lo que el Minsa prepara una estrategia para ampliar la protección de los recién nacidos.

La estrategia contempla la vacunación de las embarazadas entre las 30 y 36 semanas de gestación, así como la aplicación de anticuerpos monoclonales a niños que no pudieron beneficiarse de la inmunización materna.

Gill señaló que otros factores pueden contribuir a complicar la evolución de la enfermedad en los menores, entre ellos el estado inmunológico, el estado nutricional y la existencia de otras enfermedades.

El Minsa ya inició la capacitación de los equipos de las distintas regiones de salud para implementar la estrategia a nivel nacional. El proceso involucra a personal de enfermería, programas de niñez y adolescencia, promoción de la salud y áreas relacionadas con insumos y medicamentos.

Las nuevas medidas se suman a la vigilancia epidemiológica que mantiene el Minsa sobre las enfermedades respiratorias.

Hasta la semana epidemiológica 29 de 2026, Panamá acumulaba 58 defunciones por influenza, además de 25,323 casos de síndrome gripal y 11,166 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

El Minsa también ha reiterado la importancia de la vacunación y de las medidas de prevención, especialmente para proteger a los grupos más vulnerables y reducir el riesgo de que los cuadros respiratorios evolucionen hacia complicaciones que requieran hospitalización.