Mourinho en su presentación como entrenador del Real Madrid: ‘Vuelvo a casa’

Luego de varias semanas de entrenamientos y varios partidos amistosos en diferentes rincones de Europa, finalmente se dio de manera oficial la presentación de Jose Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid.

Este año, el club madrileño decidió romper con su tradición de presentar a un entrenador o un jugador ante los medios en un acto de gran envergadura. Ahora, todo se ha limitado a un acto más familiar y discreto en los que los medios de comunicación pudieron ver dicha presentación a través de los canales oficiales del Real Madrid.

Junto a Mourinho, estuvo el presidente de la entidad blanca, Florentino Pérez, quien es el principal velador del regreso del luso tras una primera etapa en el feudo blanco entre 2010 y 2013. Esta presentación tuvo lugar en la sala de juntas de la Ciudad Real Madrid, donde Mourinho firmó su contrato con el club hasta junio del 2029.

Durante la presentación, Mourinho destacó que está volviendo a casa y recordó como fue su llegada al club merengue en su primera etapa tras salir del Inter de Milán.

“Vuelvo a casa. La primera vez que llegué al Madrid era el top en lo profesional, pero ahora está también, además de eso otra vez, lo emocional y afectivo, por lo que creo que esta etapa es más especial que la primera”.

“Siento que esto es una misión y que va más allá de las palabras. Estoy aquí para ayudar a todos a mejorar y para crear una cultura de trabajo, responsabilidad y ambición. Tengo también el deseo de inculcar la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid”, destacó Mourinho.

En esa misma línea agregó que “lo importante es trabajar para el Real Madrid, y quiero que sea así para todos en Valdebebas. A la gente lo que le le puedo decir es que soy uno de vosotros, siempre lo he sido desde que me fui”.

La pretemporada para el Madrid a cargo de Mourinho finalizó de manera positiva en cuanto a resultados y sensaciones. Tuvo un balance de cuatro victorias y un empate en los cinco duelos que sostuvo el equipo. Sumado a ello, anotaron 12 goles y encajaron cuatro tantos en dichos partidos.

Las sensaciones que dejó el equipo durante estos duelos de preparación dejaron conforme y tranquilo a Mourinho, según ha declarado anteriormente. Sin embargo, la verdadera prueba se dará este sábado 22 de agosto cuando el equipo debute en LaLiga ante el Espanyol de visitante.