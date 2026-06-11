Mourinho regresa al Real Madrid 13 años después para liderar la reconstrucción blanca

El Real Madrid confirmó este jueves 11 de junio el regreso de José Mourinho como entrenador del primer equipo, en lo que representa uno de los movimientos más relevantes del fútbol europeo de cara a la temporada 2026-2027.

La decisión fue adoptada por la junta directiva del club presidida por Florentino Pérez, apenas días después de que el dirigente fuera reelegido para un nuevo mandato al frente de la institución. El contrato del técnico portugués se extenderá por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

La noticia fue anunciada oficialmente por el club y reforzada en sus redes sociales con un mensaje de bienvenida al entrenador que dirigió al conjunto merengue entre 2010 y 2013.

Mourinho volverá a sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu 13 años después de su primera etapa, periodo en el que conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de protagonizar una intensa rivalidad con el Barcelona de Pep Guardiola.

Su retorno se produce en un momento de reconstrucción para la entidad madridista. El club acumula dos campañas consecutivas sin conquistar títulos y viene de una temporada marcada por cambios en el banquillo, tensiones internas y resultados por debajo de las expectativas.

La directiva considera que la experiencia y el carácter competitivo del técnico portugués pueden ser determinantes para recuperar la estabilidad deportiva y devolver al equipo a la lucha por los principales títulos nacionales e internacionales.

Mourinho asumirá oficialmente sus funciones el próximo 13 de julio, fecha prevista para el inicio de la pretemporada, con el desafío de devolver al Real Madrid a la élite del fútbol europeo y conquistar una Liga de Campeones que se le escapó durante su primera etapa en el club.