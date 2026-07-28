Keiko Fujimori desplegará al Ejército para combatir la inseguridad en Perú

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, asumió la tarde de este martes 28 de julio sus funciones ante un Congreso reunido en sesión especial con motivo de su investidura, una ceremonia que coincidió además con la conmemoración del Día de la Independencia del país.

Durante su primer discurso como jefa de Estado, Fujimori afirmó que recibe “un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos”.

“Este es el país que recibimos hoy: un país con un potencial infinito, pero trabado por la desorganización, golpeado por la inseguridad y fragmentado por la desconfianza, lo que ha causado una herida muy profunda en el tejido social”, declaró, según recogió el diario El Comercio de Lima.

La también lideresa del partido Fuerza Popular ofreció a los peruanos “método, disciplina, trabajo y una ruta clara”. “A partir de este momento se inicia un cronómetro irreversible: nos esperan exactamente 1,826 días de gestión”, señaló, en una referencia a su intención de completar el mandato presidencial, a diferencia de varios de sus antecesores.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) aseguró que una de las prioridades de su administración será reducir el déficit social que afecta a miles de peruanos, atender las emergencias derivadas del Fenómeno de El Niño y reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Asimismo, prometió un gobierno “al servicio del ciudadano”, al considerar que “la burocracia no puede convertirse en una barrera entre el ciudadano y sus derechos”. En ese sentido, adelantó que declarará estados de emergencia en determinadas zonas del país, donde las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía en tareas de seguridad ciudadana.

Además de presentar iniciativas para fortalecer la protección social, mejorar las obras públicas y modernizar el transporte, Fujimori planteó una política económica orientada al respaldo de las micro, pequeñas y medianas empresas y a la promoción de la inversión.

“Debemos facilitar la inversión y el desarrollo, en lugar de crear obstáculos”, afirmó. También anunció la creación de una Autoridad Nacional Digital, que permitirá a los ciudadanos contar con una cédula de identidad en formato digital.

En otro momento de su intervención, la mandataria arremetió contra la corrupción al sostener que “cada desperdicio de recursos públicos es una oportunidad que se le arrebata a un peruano”. En consecuencia, anunció una reforma meritocrática del Estado para que esté integrado por profesionales “preparados, honestos y comprometidos con el país”.

También ratificó su compromiso con la independencia de poderes y el respeto a las libertades individuales, con énfasis en la libertad de prensa y de expresión.

En materia internacional, destacó el papel de Perú dentro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y anunció su intención de ampliar las inversiones y los lazos de cooperación con países de Medio Oriente.

“No nos espera una tarea fácil, pero las grandes obras de la humanidad nunca nacieron de la comodidad ni de la complacencia. Nacieron del esfuerzo, de la disciplina, de la fe y, sobre todo, de la unidad”, expresó.

La mandataria hizo un llamado a la oposición política para construir consensos.

“Tendamos puentes de diálogo; pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, exhortó Fujimori en un discurso marcado por mensajes de orden, reconciliación y estabilidad institucional, en un país que ha visto pasar siete presidentes en la última década.