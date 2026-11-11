La OEA pone a Panamá en el centro del debate regional sobre la tierra y la inversión

Panamá es el centro del debate regional sobre cómo convertir la tierra en motor de desarrollo. El tema forma parte de la XII Conferencia y Asamblea Anual de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP).
El encuentro reúne a autoridades, especialistas y representantes de organismos multilaterales de diversos países de América para analizar los retos y oportunidades que enfrentan los sistemas de catastro y registro de la propiedad en un contexto marcado por la transformación digital, la necesidad de atraer inversiones y el fortalecimiento de la gobernanza territorial.
La directora del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA y secretaria técnica de la RICRP, María Fernanda Trigo, destacó que los catastros y registros de propiedad son instituciones esenciales para garantizar derechos, generar confianza ciudadana y facilitar oportunidades de desarrollo económico.
Trigo señaló que contar con sistemas registrales y catastrales modernos, interoperables y actualizados permite fortalecer la seguridad jurídica, promover el acceso al crédito y brindar mejores herramientas para la planificación territorial.
Sin embargo, reconoció que América Latina y el Caribe continúan enfrentando importantes desafíos relacionados con catastros incompletos, la fragmentación institucional, limitaciones tecnológicas y la informalidad en la tenencia de la tierra.
Ante este escenario, defendió la transición hacia un modelo de catastro multipropósito que integre información física, jurídica, económica, social y ambiental para contribuir a la formulación de políticas públicas más eficaces y a una gestión más sostenible de los territorios.
“Fortalecer las instituciones responsables del catastro y del registro de la propiedad es también fortalecer la democracia”, subrayó la funcionaria de la OEA.
La visión de la organización hemisférica fue complementada por la oficial de Operaciones del Grupo Banco Mundial en Panamá, Meilyn Gem, quien destacó que los catastros y registros constituyen una infraestructura pública fundamental para impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población.
Según explicó, la ausencia de derechos de propiedad formalizados continúa limitando el potencial económico de millones de personas en todo el mundo.
A su juicio, la formalización de la propiedad y la integración de la información territorial pueden convertirse en motores de desarrollo al facilitar el acceso al financiamiento y reducir la incertidumbre para las inversiones.
“Sin un título legalmente verificado y georreferenciado, la tierra es capital inmovilizado”, afirmó.
Gem indicó que un sistema moderno y confiable permite a familias, pequeños productores y empresas utilizar sus activos como garantía para acceder al crédito, al tiempo que contribuye a dinamizar sectores como la construcción, el agronegocio y las micro, pequeñas y medianas empresas.
La representante del Banco Mundial también resaltó la importancia que tienen estos sistemas para la ejecución de proyectos de infraestructura, la planificación urbana y la resiliencia frente a los desafíos climáticos.
En ese sentido, confirmó que la institución trabaja junto a Panamá en iniciativas orientadas a fortalecer la modernización catastral mediante la digitalización y el intercambio de información entre entidades públicas.
Por su parte, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, destacó que la seguridad jurídica constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y la estabilidad democrática de los países.
Durante su intervención, afirmó que los títulos de propiedad representan mucho más que documentos administrativos, ya que brindan estabilidad a las familias, generan confianza para la inversión y facilitan la creación de oportunidades económicas.
“La seguridad jurídica es una forma silenciosa de paz. Allí donde el derecho ofrece certeza, la arbitrariedad pierde terreno y la confianza comienza a echar raíces”, expresó.
El ministro de Relaciones Exteriores también destacó que Panamá asume por primera vez la presidencia de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, una responsabilidad que, dijo, refleja el compromiso del país con la cooperación regional y la modernización institucional.
Los participantes de la conferencia abordarán durante la jornada temas relacionados con la interoperabilidad entre catastro y registro, la aplicación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la inclusión de poblaciones vulnerables y el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad jurídica.