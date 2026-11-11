La OEA pone a Panamá en el centro del debate regional sobre la tierra y la inversión

Panamá es el centro del debate regional sobre cómo convertir la tierra en motor de desarrollo. El tema forma parte de la XII Conferencia y Asamblea Anual de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP).

El encuentro reúne a autoridades, especialistas y representantes de organismos multilaterales de diversos países de América para analizar los retos y oportunidades que enfrentan los sistemas de catastro y registro de la propiedad en un contexto marcado por la transformación digital, la necesidad de atraer inversiones y el fortalecimiento de la gobernanza territorial.

La directora del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA y secretaria técnica de la RICRP, María Fernanda Trigo, destacó que los catastros y registros de propiedad son instituciones esenciales para garantizar derechos, generar confianza ciudadana y facilitar oportunidades de desarrollo económico.

Trigo señaló que contar con sistemas registrales y catastrales modernos, interoperables y actualizados permite fortalecer la seguridad jurídica, promover el acceso al crédito y brindar mejores herramientas para la planificación territorial.

Sin embargo, reconoció que América Latina y el Caribe continúan enfrentando importantes desafíos relacionados con catastros incompletos, la fragmentación institucional, limitaciones tecnológicas y la informalidad en la tenencia de la tierra.

Ante este escenario, defendió la transición hacia un modelo de catastro multipropósito que integre información física, jurídica, económica, social y ambiental para contribuir a la formulación de políticas públicas más eficaces y a una gestión más sostenible de los territorios.

“Fortalecer las instituciones responsables del catastro y del registro de la propiedad es también fortalecer la democracia”, subrayó la funcionaria de la OEA.