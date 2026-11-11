Posible alineación de Panamá vs. Curazao: Las novedades de Thomas Christiansen

Llegó el momento en el que Panamá y Curazao midan fuerzas en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027. Los dirigidos por Thomas Christiansen tienen un solo objetivo y es clasificarse, por cuarto año consecutivo, al Final Four del certamen.

Para ello, para este primero duelo de 90 minutos, el entrenador deberá sacar su ‘11 de gala’ para enfrentarse a una dura Curazao, equipo que tiene a su gran mayoría, jugadores nacionalizados procedentes de Países Bajos.

Christiansen ya sabe lo que es jugar ante este equipo, sobre todo en el estadio Ergilio Hato, recinto que ha llegado a complicar al equipo. Ya jugaron aquí durante las Eliminatorias camino a Catar 2022 y en la Liga de Naciones 2023-2024.

En cuanto al 11 titular que podría poner Christiansen, no se espera que tenga muchas sorpresas, pero si que podría llegar a varias en algunas líneas. Esto debido a que el técnico no pudo contar con sus 25 efectivos hasta el último entrenamiento de este miércoles 11 de noviembre antes de jugar contra Curazao.

En la portería no debería de haber sorpresas y estará bajo los tres palos Orlando ‘Kuty’ Mosquera. En la línea defensiva es donde más dudas hay, sobre todo en el lateral izquierdo y en el eje central.

Iniciando por el costado izquierdo, existe la incógnita sobre si estará desde el inicio Jorge Gutiérrez u Omar ‘Trucho’ Valencia. El primero de ellos tiene los números para estar, debido a su perfil defensivo que presenta y ante una Curazao será importante hacerse fuertes en defensa. Sin embargo, su poco minutaje con el Universitario de Deportes de Perú hace dudar si estará en ritmo competitivo para este duelo. Sumado a ello, si nos fijamos en lo ocurrido en el pasado Mundial 2026, César Blackman también podría actuar en esa demarcación y a pierna cambiada. El jugador del Slovan Bratislava también levanta la mano para iniciar por el lateral izquierdo.

En el eje central también existen dudas. La llegada tardía de José ‘Coto’ Córdoba invita a pensar que no saldrá desde un inicio y Christiansen tendrá que tirar de algún otro jugador para hacer pareja con Andrés Andrade y Jiovany Ramos.

Tanto Carlos Harvey como Amir Murillo podrían estar en esa conversación. El primero de ellos es de la confianza de Christiansen y podría jugar en esa línea de tres. En la gira asiática jugó como central zurdo, ante la ausencia de Andrade, y ante Ecuador lo hizo como líbero.

En cuanto con Murillo, Christiansen probó con él como central por derecha ante cualquier eventualidad y cumplió con creces el lateral por izquierda. Aunque si bien es cierto que con esto el equipo pierde mucha profundidad por la banda derecha, se necesita a un jugador de confianza para cubrir esa posible baja de ‘Coto’ Córdoba desde el inicio.