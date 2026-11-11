La lista de Felipe Baloy: Los 21 convocados de Panamá Sub-17 para el Mundial de Catar

La selección Sub-17 de Panamá ya tiene a sus 21 convocados para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 . Este equipo estará dirigido por el exjugador de la selección nacional, Felipe Baloy .

El equipo estuvo preparándose por aproximadamente ocho meses para disputar esta importante justa mundialista, con la misión de superar lo hecho en el 2025 cuando el equipo estaba siendo dirigido por Leonardo Pipino.

Ahora, tras varios microciclos, una gira en España y un campamento en Emiratos Árabes Unidos , el combinado panameño ya tiene a sus 21 jugadores para disputar el Mundial Sub-17 el cual inicia el próximo jueves 19 de noviembre.

Durante el mencionado campamento en territorio árabe, Panamá disputó un total de tres partidos preparatorios. Uno contra un equipo local y los otros dos ante selecciones que disputarán el torneo mundialista.

La primera prueba fue ante el Al-Ain, mientras que posteriormente cayó derrotada ante Mozambique (1-0) y Costa de Marfil (3-1). A pesar de estos resultados, el verdadero reto iniciar ante Catar en ese primer duelo del Mundial Sub-17 este jueves 19 de noviembre.

Posteriormente, Panamá jugará contra Grecia este 22 de noviembre y finalizará la fase de grupos ante Egipto el 25 de noviembre. Todos los partidos se jugarán en el Aspire Zone en Doha.