La lista de Felipe Baloy: Los 21 convocados de Panamá Sub-17 para el Mundial de Catar

La selección Sub-17 de Panamá ya tiene a sus 21 convocados para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. Este equipo estará dirigido por el exjugador de la selección nacional, Felipe Baloy.
El equipo estuvo preparándose por aproximadamente ocho meses para disputar esta importante justa mundialista, con la misión de superar lo hecho en el 2025 cuando el equipo estaba siendo dirigido por Leonardo Pipino.
Ahora, tras varios microciclos, una gira en España y un campamento en Emiratos Árabes Unidos, el combinado panameño ya tiene a sus 21 jugadores para disputar el Mundial Sub-17 el cual inicia el próximo jueves 19 de noviembre.
Durante el mencionado campamento en territorio árabe, Panamá disputó un total de tres partidos preparatorios. Uno contra un equipo local y los otros dos ante selecciones que disputarán el torneo mundialista.
La primera prueba fue ante el Al-Ain, mientras que posteriormente cayó derrotada ante Mozambique (1-0) y Costa de Marfil (3-1). A pesar de estos resultados, el verdadero reto iniciar ante Catar en ese primer duelo del Mundial Sub-17 este jueves 19 de noviembre.
Posteriormente, Panamá jugará contra Grecia este 22 de noviembre y finalizará la fase de grupos ante Egipto el 25 de noviembre. Todos los partidos se jugarán en el Aspire Zone en Doha.
Dentro de la convocatoria de Felipe Baloy se destacan algunos nombres como Isaías Abuabara del Celta de Vigo, siendo este el único legionario dentro de la convocatoria. También están Estevis López del Veraguas United, Lucas Norte del Plaza Amador, Stephen Domínguez del Sporting San Miguelito o Thiago Chalmers del Plaza Amador.
Los 21 convocados de Panamá para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026
Porteros: Adamir Aparicio (Plaza Amador), Luis López (Academia Costa del Este) e Isaías Abuabara (Celta de Vigo/España).
Defensas: Alberto Adams (Plaza Amador), Anthony Murillo (Atlético Nacional), Giancarlo Alemán (Plaza Amador), Neir Marrugo (CAI) y Stephen Domínguez (Sporting San Miguelito).
Mediocampistas: Alexander Tull (CAI), Alfredo Maduro (Academia Costa del Este), José Asprilla (Universitario), Estevis López (Veraguas United), Gabriel Quiroz (Tauro), Jossimar Insturain (Tauro), Joseph López (San Francisco), Jorge General (San Francisco), Lucas Norte (Plaza Amador) y Ronaldo Matos (Sporting San Miguelito).
Delanteros: Cristian Morán (Umecit FC), Thiago Chalmers (Plaza Amador) y Jorshua Gómez (San Francisco).