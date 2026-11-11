¿Dónde estarán las agroferias este viernes 13 de noviembre? Estos son los puntos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 13 de noviembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles. Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades. El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del viernes 13 de noviembre

Para este viernes 13 de noviembre las agroferias del IMA se llevarán en las siguientes ubicaciones: -Veraguas: Cancha techada de La Peña en el distrito de Santiago y en la Casa Comunal de Calidonia en el distrito de Soná.

-Comarca Ngäbe-Buglé: Comunidad de Salto Dupi en el distrito de Mironó y en Pueblo Mesa en el distrito de Jirondai. -Los Santos: Parque de Pedasí cabecera en el distrito de Pedasí. -Bocas del Toro: Parque del corregimiento de Las Tablas en el distrito de Changuinola. -Coclé: Las Palmas de Riecito en el distrito de Penonomé.