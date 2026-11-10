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Información útil

Agroferias del IMA este jueves 12 de noviembre: conozca los puntos

El IMA publica la lista de agroferias para este jueves 12 de noviembre en Panamá
El IMA publica la lista de agroferias para este jueves 12 de noviembre en Panamá Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/11/2026 14:29
El IMA anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este jueves 12 de noviembre, desde las 8:00 a.m.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este jueves 12 de noviembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del jueves 12 de noviembre

Para este jueves 12 de noviembre las agroferias del IMA se llevarán en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Comunidad de Santa Fe en El Guabo en el distrito de Chagres.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Santa Lucía en el distrito de Remedios.

-Los Santos: Frente a la cancha comunal de Tonosí cabecera en el distrito de Tonosí.

-Panamá Este: Ipetí y Piriatí Emberá en Tortí en el distrito de Chepo.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Cerro Algodón en Dikerí en el distrito de Muná.

-Veraguas: Parque principal de San Francisco cabecera en el distrito de San Francisco y en la Casa comunal de El Higo en el distrito de La Mesa.

-Panamá: CEBG Los Andes en Omar Torrijos en el distrito de San Miguelito.

-Coclé: Cancha techada de Jagüito en Pueblos Unidos en el distrito de Aguadulce.

-Herrera: Cancha comunal de Los Canelos en el distrito de Santa María.

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