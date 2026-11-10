Mulino recorre La Villa de Los Santos y reconoce que reconstrucción de edificios históricos tomará tiempo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó este 10 de noviembre en los actos protocolares conmemorativos del Primer Grito de Independencia de Panamá de España, en La Villa de Los Santos, acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, miembros de su gabinete y autoridades locales.

Durante su participación, el mandatario señaló que la conmemoración de este año tiene un significado distinto, debido a las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 9 de octubre en la región de Azuero.

“Este año tenemos un enorme momento para reflexionar, para agradecer por las vidas de tantos panameños que se salvaron de este terremoto, sobre todo en esta área del país. Que nos dé la fortaleza y a ellos la paciencia para salir, mientras terminamos la gran labor de reconstrucción que tenemos que hacer”, expresó Mulino ante los medios de comunicación.