Mulino recorre La Villa de Los Santos y reconoce que reconstrucción de edificios históricos tomará tiempo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó este 10 de noviembre en los actos protocolares conmemorativos del Primer Grito de Independencia de Panamá de España, en La Villa de Los Santos, acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, miembros de su gabinete y autoridades locales.
Durante su participación, el mandatario señaló que la conmemoración de este año tiene un significado distinto, debido a las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 9 de octubre en la región de Azuero.
“Este año tenemos un enorme momento para reflexionar, para agradecer por las vidas de tantos panameños que se salvaron de este terremoto, sobre todo en esta área del país. Que nos dé la fortaleza y a ellos la paciencia para salir, mientras terminamos la gran labor de reconstrucción que tenemos que hacer”, expresó Mulino ante los medios de comunicación.
El presidente también realizó un recorrido por algunos puntos de La Villa de Los Santos, entre ellos la iglesia San Atanacio, la Casa de Anita y el Palacio Municipal. Durante su visita, aseguró que las estructuras y el patrimonio histórico afectados serán reconstruidos.
Mulino reconoció que los trabajos tomarán tiempo, debido a que las edificaciones históricas deben ser recuperadas respetando las normas y características de construcción que permitan preservar su valor patrimonial. No obstante, reiteró que la reconstrucción se llevará a cabo.
En cuanto al sector educativo, indicó que se mantienen las evaluaciones de los centros escolares afectados y que el Gobierno espera que estén listos para recibir a los estudiantes al inicio del próximo año escolar.
Por otra parte, el mandatario mencionó que, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), se están reforzando las acciones de atención al sector agropecuario, con el objetivo de reducir las afectaciones al ganado y procurar que los animales sufran lo menos posible a consecuencia de la emergencia.