Excancilleres de Panamá respaldan candidatura de Rebeca Grynspan para dirigir la ONU

Tres exministros de Relaciones Exteriores de Panamá se sumaron a un pronunciamiento regional que respalda la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), en un proceso que busca definir quién dirigirá el organismo internacional.

Los excancilleres panameños Francisco Álvarez de Soto, Ricardo Alberto Arias y Samuel Lewis Galindo aparecen entre los 26 exministros de América Latina y el Caribe que suscribieron la declaración, difundida en noviembre de 2026, en la que solicitan a los gobiernos de la región unificar su respaldo a la candidatura de Grynspan.

El documento plantea que América Latina y el Caribe deben asumir el liderazgo de la Secretaría General de la ONU y que, por primera vez en los 80 años de historia de la organización, una mujer ocupe ese cargo.

El pronunciamiento sostiene que la región debe avanzar hacia una candidatura común para evitar que la división de apoyos reduzca sus posibilidades de asumir la conducción de Naciones Unidas.

También figura entre los firmantes la excanciller costarricense Isabel de Saint Malo, quien se suma a representantes diplomáticos de Colombia, Chile, Argentina, México, Perú, Paraguay, Ecuador y otros países de la región.

¿Por qué respaldan a Rebeca Grynspan?

En el documento, los exministros destacan la trayectoria de Grynspan, quien fue vicepresidenta de Costa Rica y ha ocupado cargos de dirección en organismos multilaterales, entre ellos la Secretaría General Iberoamericana y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.