Miviot aumenta el ritmo de reconstrucción: así son las nuevas viviendas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) mantiene los trabajos de reconstrucción y atención a las familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre, con acciones que se extienden más allá de la región de Azuero.

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, informó a La Estrella de Panamá que las labores avanzan en Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, mientras el Gobierno aumenta progresivamente el ritmo y la cobertura de los trabajos.

“Ya hemos asignado, por instrucciones del señor presidente, la reconstrucción de las 2,700 viviendas nuevas que han sido declaradas de colapso total. La meta es mucho mayor”, explicó Jované, quien añadió que la cifra puede aumentar a medida que continúen las evaluaciones de las viviendas afectadas.

En cuanto al cronograma, el ministro señaló que marzo de 2027 es la meta establecida por el Gobierno para la entrega de las viviendas. Aseguró que se trata de un plazo alcanzable, siempre que se habiliten todas las fuentes de recursos necesarias para ejecutar el plan de reconstrucción.

De acuerdo con el ministro, el Miviot mantiene un proceso de evaluación de los reportes realizados por las familias a través de la plataforma habilitada en la página web de la institución. Hasta este lunes 9 de noviembre, se habían recibido alrededor de 38 mil reportes, de los cuales entre 14 mil y 16 mil viviendas ya habían sido evaluadas.