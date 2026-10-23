Viviendas afectadas por el terremoto en Panamá: ¿qué significan las etiquetas verde, amarilla y roja?

El secretario de Metas de la Presidencia y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, explicó cómo funcionará el sistema de etiquetado de viviendas que permitirá identificar las condiciones de seguridad de los inmuebles afectados por el reciente sismo en Panamá. La metodología contempla tres colores: verde, amarillo y rojo, que orientarán a las familias sobre el estado de sus hogares y las medidas que deberán tomar.

El procedimiento se basa en la norma internacional ATC-20, desarrollada por el Applied Technology Council (ATC), que establece criterios para evaluar la seguridad de las edificaciones después de un terremoto.

Según explicó el ministro, cada color tiene un significado específico. La etiqueta verde indica que la vivienda puede ser habitada; la amarilla advierte que el acceso debe ser restringido y que el inmueble requiere atención o reparaciones; mientras que la roja señala que la estructura es inhabitable y necesita una evaluación estructural más detallada para determinar si puede ser rehabilitada o debe demolerse.