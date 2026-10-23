¿Cómo saber si sufres de estrés crónico? Estas son las señales que debes reconocer

La presión del trabajo, las responsabilidades familiares y las dificultades personales pueden convertirse en una carga emocional cuando se acumulan sin dar espacio al descanso. Aunque el estrés es una reacción habitual ante los desafíos, mantener ese estado de tensión durante periodos prolongados puede afectar la salud y dificultar el desempeño de las actividades cotidianas. Aprender a reconocer qué situaciones provocan malestar y cómo responde el cuerpo ante ellas es fundamental para evitar que las preocupaciones se conviertan en una fuente constante de agotamiento. En ese proceso, expresar las emociones, establecer límites y buscar apoyo son herramientas que contribuyen al bienestar. La psicóloga oncóloga y clínica Lidia Luna, quien labora en el Instituto Oncológico Nacional (ION) y Panamá Cáncer Clinic, explicó que el estrés puede surgir frente a distintas circunstancias de la vida diaria. Por ello, considera importante identificar los factores que lo desencadenan y prestar atención a las señales que aparecen cuando una persona siente que las exigencias superan sus recursos para afrontarlas.

Estrés y ansiedad: ¿en qué se diferencian?

Aunque suelen mencionarse juntos, el estrés y la ansiedad no significan lo mismo. El estrés generalmente está relacionado con una situación que exige una respuesta, como cumplir con una fecha límite, resolver un problema familiar o asumir nuevas responsabilidades. La ansiedad, por su parte, puede mantenerse incluso cuando el motivo de preocupación no está presente. En ocasiones, se manifiesta mediante pensamientos repetitivos sobre posibles dificultades futuras, lo que hace que la persona permanezca en alerta o anticipe resultados negativos. Distinguir ambas experiencias permite comprender mejor lo que se está sintiendo y reconocer cuándo el malestar necesita mayor atención. Si la tensión se vuelve persistente o comienza a interferir con la rutina, no conviene restarle importancia.

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