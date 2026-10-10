Terremoto en Panamá: cómo afrontar el miedo y la ansiedad ante las réplicas

La incertidumbre por nuevos movimientos sísmicos puede generar ansiedad, ataques de pánico y estrés emocional. El psicólogo Edwin Solís recomienda informarse a través de fuentes oficiales, retomar progresivamente las actividades cotidianas y buscar ayuda profesional cuando el malestar interfiera en la vida diaria.

El factor sorpresa del sismo registrado el pasado viernes influyó en el comportamiento de la población entre el 9 y el 10 de octubre, en medio de la incertidumbre ante la posibilidad de nuevas réplicas. Así lo explicó a La Estrella de Panamá el psicólogo Edwin Solís, quien señaló que el movimiento telúrico tuvo un impacto emocional en los panameños y pudo mantener a muchos ciudadanos en estado de alerta.

La preocupación por la posibilidad de que se produzcan nuevos temblores, sumada al temor de regresar a viviendas que todavía no han sido evaluadas, puede intensificar las reacciones emocionales. Sin embargo, el especialista recordó que cada persona procesa este tipo de experiencias de manera diferente, según sus circunstancias personales, familiares y sociales.

“Cada persona lo procesa de manera diferente, según sus circunstancias personales, familiares y sociales. Esa incertidumbre puede desencadenar ansiedad, ataques de pánico y síntomas depresivos, especialmente en quienes ya atravesaban dificultades emocionales”, resumió Solís.