Panamá inicia la temporada de cruceros en el Caribe con proyecciones al alza

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria de León, anunció que este martes 13 de octubre arranca la temporada de cruceros en el Caribe. La funcionaria destacó que las expectativas son favorables tanto en el volumen de cruceristas como en el número de embarcaciones que arribarán al país. De León indicó que el cierre de la temporada estará a cargo de Royal Caribbean Cruises y precisó que mantienen negociaciones con la naviera para lograr operaciones continuas durante los 365 días del año. Asimismo, de León señaló que en agosto el número de visitantes registró un crecimiento del 18 %, un indicador que respalda los pronósticos para los próximos meses. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el ingreso de viajeros mostró una variación positiva del 18.5 %, mientras que el de visitantes aumentó un 25.4 %; los tránsitos directos y tripulantes subieron un 16.3 % y el gasto de los turistas creció un 19.2 %. Hasta el mes de agosto, Panamá recibió a 8,135,000 viajeros, frente a los 7,091,000 contabilizados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 14.7 %. Asimismo, durante los primeros ocho meses del presente año se registraron 206 tránsitos de cruceros, lo que equivale a un aumento del 7.5 % en comparación con el mismo periodo de 2025. “Esperamos más cruceros que lleguen no solo a Colón, sino también al Casco Antiguo, a la ciudad capital y a todos los lugares aledaños que tengan capacidad de recibirlos”, afirmó la titular de Turismo.

El Canal de Panamá marca el inicio de la temporada de cruceros en octubre

Por su parte, el Canal de Panamá inició su temporada de cruceros 2026-2027 el pasado miércoles 7 de octubre con el tránsito del Carnival Miracle. La embarcación cruzó las esclusas de Miraflores en dirección norte —del océano Pacífico al Atlántico— como parte de un viaje de reposicionamiento de 16 días desde Seattle, Washington. Este cruce marca el inicio de más de 220 tránsitos programados para el periodo que se extiende de octubre a mayo, informó la Administración del Canal de Panamá (ACP) en un comunicado . De acuerdo con Albano G. Aguilar, especialista en Análisis de Mercado y Pronósticos de la Oficina de Asuntos Corporativos de la ACP, se prevé un desempeño favorable en los tránsitos durante el año fiscal 2027, impulsado por la expansión de la industria, la demanda global de pasajeros y el interés de las navieras en la ruta panameña. Para 2027, se proyecta un aumento del 5.0 % en la demanda mundial de pasajeros y la incorporación de 16 nuevas embarcaciones a la flota global, que alcanzará los 490 buques, adelantó. Durante esta temporada, líneas como Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line y Royal Caribbean Cruises mantendrán itinerarios con tránsitos completos y parciales. También operarán embarcaciones de menor calado orientadas al turismo especializado, entre ellas Le Bellot, Star Legend, National Geographic Quest y Wind Star. Cinco cruceros realizarán su primer tránsito por la vía interoceánica: L’Austral, Le Lapérouse, Seven Seas Prestige, Spirit of Adventure y Explora III. Asimismo, se anticipan 39 tránsitos de buques neopanamax, incluidos tres de los de mayor dimensión en la industria —de 177 882 toneladas—: Star Princess, Norwegian Bliss y Norwegian Joy.

Los puertos, listos para la temporada

Los terminales portuarios concesionados por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) también se encuentran preparados para la actividad de la temporada. Instalaciones como Colón 2000 en el Atlántico y la Terminal de Cruceros de Amador en el Pacífico operarán bajo las modalidades de puerto de escala y puerto base (home port). Según datos de la AMP, durante los primeros siete meses de 2026, el Sistema Portuario Nacional registró un crecimiento del 21.6 % en el movimiento de pasajeros de cruceros, alcanzando 488 567 usuarios en operaciones de desembarque y embarque (frente a los 401 608 reportados en el mismo periodo de 2025). De ese total, 247 353 correspondieron a desembarques y 241 214 a embarques. Entre enero y julio de 2026 se contabilizaron 143 arribos de cruceros, un incremento del 20.1 % respecto a las 119 escalas del mismo periodo del año anterior. Por su parte, los pasajeros en tránsito pasaron de 196 591 a 216 805 (+10.2 %), mientras que el total de tripulantes atendidos aumentó un 20.2 %, al subir de 87 364 a 105 021 personas. Ibis Pérez, jefe de la Oficina de Planificación de la AMP, subrayó, en un reciente comunicado, que estas cifras reflejan la consolidación del sector de cruceros dentro de la actividad marítima y portuaria nacional, fortaleciendo el rol del país como nodo logístico y turístico para las embarcaciones de recreo.