Alianza global: Panamá se alía con el Foro Económico Mundial para frenar la contaminación por plástico

El Gobierno Nacional oficializó este jueves 22 de octubre la incorporación del país a la Alianza Global de Acción sobre el Plástico (GPAP, por sus siglas en inglés) del Foro Económico Mundial.

La firma del memorando de entendimiento se llevó a cabo en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, durante la Reunión Estratégica País que el organismo internacional desarrolla en Panamá, y contó con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, como testigo de honor.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Ambiente (MiAmbiente), Juan Carlos Navarro, en representación de Panamá, y por Alois Zwinggi, presidente del Foro Económico Mundial.

La GPAP, impulsada por el Foro Económico Mundial, es la mayor iniciativa multisectorial orientada a erradicar la contaminación por plásticos. Actualmente opera mediante 25 alianzas nacionales en África, Asia y América Latina para promover la reducción de este contaminante a escala global. Con la firma de este convenio, Panamá se integra formalmente a esta red de acción colectiva.

Durante el acto de suscripción, el ministro Navarro subrayó la relevancia del compromiso asumido. “Sin naturaleza no hay economía, y es por ello por lo que los plásticos tienen que ser parte de la solución y no del problema. Esto es una meta muy ambiciosa y un reto muy grande”, destacó el titular de Ambiente.

Asimismo, la autoridad ambiental destacó el alcance estratégico del acuerdo para la posición internacional del país. “Panamá asume el liderazgo ahora, no solo a nivel de nuestro país, internamente, con estos excelentes ejemplos de colaboración público-privada, sino también a nivel regional, como lo hemos hecho en muchos otros temas ambientales, en biodiversidad, en conservación de recursos marinos, y ahora lo haremos también con plásticos”, afirmó Navarro.

Entre los principales objetivos del memorando de entendimiento destaca el establecimiento de un marco de cooperación institucional para fortalecer y garantizar la continuidad de la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos de Panamá.

El documento contempla además la promoción de la Hoja de Ruta Nacional de Acción sobre los Plásticos y el impulso de soluciones orientadas a la economía circular.

De igual forma, busca mitigar la contaminación por plásticos mediante la articulación multiactor, el intercambio de conocimientos y experiencias, el fortalecimiento de capacidades y la identificación de oportunidades de colaboración en los ámbitos nacional, regional y global.