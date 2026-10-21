Ministro Orillac: Panamá busca convertirse en el principal nodo logístico, energético y digital de las Américas

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, afirmó la mañana de este miércoles 21 de octubre que Panamá busca consolidarse como el principal nodo logístico, multienergético, digital y comercial de las Américas, durante una conferencia de prensa realizada en la Presidencia de la República, en donde se le dio la bienvenida a los participantes de la Reunión de Estrategia Nacional del Foro Económico Mundial.

Orillac señaló que el país cuenta con ventajas estratégicas como el Canal de Panamá, la conectividad aérea, los puertos, la Zona Libre de Colón y el centro financiero, pero sostuvo que la estrategia del gobierno del presidente José Raúl Mulino pretende ir más allá del tránsito de mercancías.

El objetivo, según el ministro, es atraer inversiones que se traduzcan en oportunidades laborales para la población panameña.

“Que cada dólar de inversión que ingresa al país se traduzca de manera directa en plazas de trabajo formales y de calidad para nuestra gente”, expresó Orillac al referirse a la visión económica de la administración.

El funcionario agregó que el crecimiento económico debe reflejarse en mejoras para las familias y en la calidad de vida de la población.

Durante la conferencia, Orillac también destacó las gestiones del Gobierno para mejorar la posición de Panamá ante organismos internacionales y fortalecer la confianza de los mercados.

Entre los avances mencionó la salida de la lista de la Comisión Europea relacionada con el blanqueo de capitales, los avances en materia de cooperación fiscal y la inclusión de la bandera panameña en la lista blanca del Memorando de Entendimiento de París (MOU de París), que evalúa el cumplimiento de estándares de seguridad marítima por parte de los buques.

El ministro sostuvo que estas acciones forman parte de un esfuerzo por reforzar la seguridad jurídica, recuperar la confianza internacional y mantener la disciplina fiscal.

“Ordenar la casa y recuperar la confianza y la disciplina fiscal era indispensable para que el mundo volviera a creer en nosotros”, manifestó.