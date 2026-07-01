La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que el país fue reincorporado a la Lista Blanca del Memorando de Entendimiento de París (Paris MoU), indicador internacional que mide el desempeño de las administraciones marítimas. La clasificación regirá para el período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

“Estar en la lista blanca del MOU significa que la bandera (o registro marítimo) de un país cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad marítima”, afirmó la AMP en su comunicado de prensa.

El Paris MoU fundamentó su decisión en la evaluación del desempeño registrado entre 2023 y 2025. Durante este trienio, la flota panameña acumuló 5,731 inspecciones y mantuvo una tasa de detención del 5.9%, cifra por debajo del umbral del 7% utilizado por el organismo para identificar a los Estados de abanderamiento con mejor rendimiento.

La metodología del organismo evalúa a las naciones mediante un promedio móvil de tres años basado en las inspecciones y detenciones en los puertos de sus Estados miembros.

Según la AMP, este retorno responde a las acciones ejecutadas en los últimos años para optimizar el desempeño de los buques en las inspecciones del Estado Rector de Puerto (PSC), entre ellos destacó:

1. El fortalecimiento del programa de inspecciones preventivas a buques de mayor riesgo antes de arribar a puertos del Paris MoU.

2. Mecanismos para identificar y supervisar embarcaciones con historial de fallas, permitiendo la corrección anticipada de observaciones.

3. Controles para asegurar que solo los buques que cumplen con la normativa internacional ingresen al Registro de Buques de Panamá.

5. La incorporación de procesos en las Inspecciones de Seguridad (Flag State Inspections) para la verificación técnica y operacional; la fiscalización sobre organizaciones reconocidas (RO), armadores y operadores para promover la responsabilidad compartida.

6. La reducción de incidentes y mejora del desempeño operativo de la flota.

“El regreso de Panamá a la lista blanca del Paris MoU demuestra que el compromiso con la calidad, la seguridad y el cumplimiento internacional produce resultados concretos. Este logro pertenece a todos los actores involucrados y reafirma nuestra responsabilidad de mantener los más altos estándares para la flota más grande del mundo”, sostuvo la institución.

Las autoridades locales sitúan este logro en medio de una coyuntura compleja en Asia. El presidente de la República, José Raúl Mulino, calificó la reincorporación como una “buena noticia” que representa “un avance importantísimo para la estrategia marítima nacional”, pero reconoció que el país mantiene desafíos en el Memorando de Entendimiento de Tokio (Tokyo MOU).

Esta situación coincide con las tensiones diplomáticas entre Panamá y China surgidas tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de puertos estratégicos administrados por una empresa de capital chino.

A raíz de esto, el Gobierno panameño denunció un incremento en las inspecciones y detenciones de embarcaciones de bandera panameña en puertos del país asiático. “Debido al problema de todos conocido con China, pudiera afectarnos la valoración en el Tokyo MOU por las detenciones, que gracias a Dios van en disminución. Estamos esperando la confirmación de una reunión personal de mis enviados a China para tratar este tema al más alto nivel de ese país”, señaló el mandatario.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá destacó en una nota de prensa que este reconocimiento técnico “fortalece la posición institucional de Panamá para sostener que cualquier actuación extraordinaria debe estar sustentada en evidencia técnica y no en criterios políticos, comerciales o geopolíticos”.

Bajo la óptica sistémica, la inclusión en la lista blanca certifica que la flota panameña no presenta un patrón de incumplimiento. Por ende, si una jurisdicción específica muestra un volumen desproporcionado de retrasos o detenciones sin base técnica sólida, se sugeriría una desviación del principio de no discriminación que rige el control por el Estado rector del puerto.

La Cancillería añadió que el hito “refleja los esfuerzos continuos de la Autoridad Marítima de Panamá por fortalecer la calidad de su registro de buques, promover el cumplimiento de las normas marítimas internacionales y reforzar la seguridad marítima y la protección del medio ambiente”.

El sector portuario y de derecho marítimo local recibió la calificación con cautela respecto al mercado asiático. Belisario Porras, vicepresidente de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar), comentó que “esta es una muy buena noticia... Es un paso positivo para Panamá como registro y pudiera ayudar a retener barcos en la bandera de aquellos armadores que se limitan a la navegación en la región europea”.

No obstante, advirtió que “la entrada en la lista blanca del París MOU en cambio no nos mejora tanto en relación a la problemática en Asia y con China que tiene otros factores mucho más complicados”. Sin embargo, concluyó que “es un mensaje claro de que Panamá está realizando su parte del trabajo como Estado rector y pone en cierta forma una presión sobre la validez de las detenciones que se están efectuando en puertos chinos”.

Por su parte, Nicolás Vukelja, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, expresó que “la inclusión de Panamá en la Lista Blanca del Memorando de Entendimiento de París confirma que el país mantiene altos estándares de seguridad a bordo de sus embarcaciones”.

Asimismo, consideró que “este logro valida las declaraciones del canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, durante la Cumbre de la OEA la semana pasada, en las que sostuvo que las numerosas detenciones de barcos con bandera panameña en China no reflejan la realidad en otros puertos de la región asiática ni a nivel mundial”.

Como parte de la estrategia para mantener la competitividad comercial del registro, el presidente Mulino anunció que la AMP comenzó a operar con atención permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana.

“A partir de ahora, la AMP ofrecerá servicio 24/7 para dar respuestas rápidas sin importar el huso horario de los clientes que demandan nuestros servicios en todas partes del mundo”, indicó el Ejecutivo.

Esta decisión operativa se adoptó tras la misión oficial del mandatario a Grecia a finales de mayo para participar en la feria marítima Posidonia 2026.

“A esa conclusión llegué en mi viaje a Grecia. Ese país tiene ocho horas de diferencia con nosotros, mientras que en Asia la diferencia alcanza 12, 13 o hasta 14 horas, lo que en la práctica representa un día perdido. Por eso di instrucciones en la AMP para habilitar un servicio 24/7, que ya está en funcionamiento, con el fin de que la diferencia horaria no afecte el negocio del registro de naves ni los demás trámites técnicos relacionados con el personal de mar”, explicó Mulino.

La gira por el país europeo buscó reducir la incertidumbre en el sector naviero y consolidar alianzas con armadores griegos, principales usuarios de la bandera panameña a nivel global.

La AMP concluyó que este resultado “fortalece la competitividad del Registro de Buques de Panamá, incrementa la confianza de la comunidad marítima internacional y ofrece mayores ventajas operativas para los armadores”, reafirmando su política de alineación con los convenios de la Organización Marítima Internacional (OMI).