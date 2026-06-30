El Memorando de Entendimiento de París incluye a Panamá en su Lista Blanca por cumplir estándares marítimos internacionales

Panamá fue incluida este martes 30 de junio en la Lista Blanca del Memorando de Entendimiento de París (Paris MoU), lo que confirma que el país formará parte de esta clasificación durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Esta clasificación significa que, a nivel sistémico, la flota panameña no presenta un patrón de incumplimiento que justifique un tratamiento más severo que el aplicado a otras banderas. Es decir, si en una jurisdicción específica se observa un número desproporcionado de inspecciones, demoras o detenciones de buques panameños sin fundamentos técnicos sólidos, ello podría sugerir una desviación del principio de no discriminación que rige el control por el Estado rector del puerto.

El Paris MoU fundamentó su decisión en el desempeño evaluado entre 2023 y 2025. Durante ese período, Panamá registró 5.731 inspecciones y una tasa de detención del 5,9 %, manteniéndose por debajo del 7 %, el umbral utilizado por el organismo para identificar a los Estados de abanderamiento con mejor desempeño.

De acuerdo con una nota de prensa divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el reconocimiento del Paris MoU “fortalece la posición institucional de Panamá para sostener que cualquier actuación extraordinaria debe estar sustentada en evidencia técnica y no en criterios políticos, comerciales o geopolíticos”.

La Cancillería añadió que “la inclusión de Panamá en la Lista Blanca del Paris MoU refleja los esfuerzos continuos de la Autoridad Marítima de Panamá por fortalecer la calidad de su registro de buques, promover el cumplimiento de las normas marítimas internacionales y reforzar la seguridad marítima y la protección del medio ambiente”.

“Este logro reafirma el compromiso de Panamá de mantener uno de los registros de bandera de mayor calidad del mundo”, concluyó.