El Memorando de Entendimiento de París incluye a Panamá en su Lista Blanca por cumplir estándares marítimos internacionales

<b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b> fue incluida este martes <b>30 de junio</b> en la <b>Lista Blanca del Memorando de Entendimiento de París (Paris MoU)</b>, lo que confirma que el país formará parte de esta clasificación durante el período comprendido entre el <b>1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027</b>.Esta clasificación significa que, a nivel sistémico, la <b>flota panameña</b> no presenta un patrón de incumplimiento que justifique un tratamiento más severo que el aplicado a otras banderas. Es decir, si en una jurisdicción específica se observa un número desproporcionado de inspecciones, demoras o detenciones de <b>buques panameños</b> sin fundamentos técnicos sólidos, ello podría sugerir una desviación del principio de no discriminación que rige el <b>control por el Estado rector del puerto</b>.El <b>Paris MoU</b> fundamentó su decisión en el desempeño evaluado entre <b>2023 y 2025</b>. Durante ese período, <b>Panamá</b> registró <b>5.731 inspecciones</b> y una <b>tasa de detención del 5,9 %</b>, manteniéndose por debajo del <b>7 %</b>, el umbral utilizado por el organismo para identificar a los <b>Estados de abanderamiento</b> con mejor desempeño.De acuerdo con una nota de prensa divulgada por el <b><a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">Ministerio de Relaciones Exteriores</a></b>, el reconocimiento del <b>Paris MoU</b> 'fortalece la posición institucional de <b>Panamá</b> para sostener que cualquier actuación extraordinaria debe estar sustentada en evidencia técnica y no en criterios políticos, comerciales o geopolíticos'.La <b>Cancillería</b> añadió que 'la inclusión de <b>Panamá</b> en la <b>Lista Blanca del Paris MoU</b> refleja los esfuerzos continuos de la <b>Autoridad Marítima de Panamá</b> por fortalecer la calidad de su <b>registro de buques</b>, promover el cumplimiento de las <b>normas marítimas internacionales</b> y reforzar la <b>seguridad marítima</b> y la <b>protección del medio ambiente</b>'.'Este logro reafirma el compromiso de <b>Panamá</b> de mantener uno de los <b>registros de bandera</b> de mayor calidad del mundo', concluyó.