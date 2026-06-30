Casos de vómito y diarrea en Chiriquí: Idaan afirma que agua cumple con normas de calidad

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó este martes 30 de junio de 2026 que el agua potable producida en las 13 plantas potabilizadoras de la provincia de Chiriquí cumple estrictamente con los parámetros de calidad establecidos en la norma nacional COPANIT 2019.

El pronunciamiento de la entidad surge en respuesta y colaboración activa con las investigaciones que adelanta el Ministerio de Salud (Minsa) a raíz de un incremento de casos de vómito y diarrea registrados en la región.

Como parte de los protocolos de contingencia, los operadores técnicos y el Laboratorio de Calidad de Agua del IDAAN han intensificado el monitoreo diario.

Hasta el momento, las muestras físico-químicas tomadas tanto en las fuentes de agua cruda de los ríos David y Majagua, como en la planta potabilizadora Ciudad de David (Los Algarrobos) y en diversos puntos de la red de distribución, confirman que el recurso hídrico suministrado es completamente apto para el consumo humano.

Asimismo, las inspecciones en la red de distribución reflejan que los niveles de cloro residual se mantienen dentro de los rangos legales exigidos.

Los muestreos exhaustivos incluyeron sectores clave de la ciudad de David como Doleguita, el área hospitalaria, La Riviera, Los Abanicos, barriada San José, San Cristóbal, Eliza Chiari, Terronal y Los Algarrobos.