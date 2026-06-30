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Meduca suspende clases presenciales en seis colegios de Chiriquí por brote estomacal

El Meduca insta a la población y a los planteles a intensificar hábitos higiénicos clave
El Meduca insta a la población y a los planteles a intensificar hábitos higiénicos clave Pixabay
Por
Lourdes García Armuelles
  • 30/06/2026 21:15
El Meduca informó que se han reforzado de manera inmediata todas las acciones de prevención y vigilancia sanitaria, ejecutadas en estricta coordinación con el Minsa

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La Dirección Regional de Educación de Chiriquí del Ministerio de Educación (Meduca) anunció este martes la suspensión temporal de las clases presenciales en al menos seis centros educativos de la provincia, debido al registro de múltiples casos de estudiantes y docentes que presentan síntomas gastrointestinales.

La medida, adoptada en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos, busca salvaguardar el bienestar y la salud de la comunidad educativa ante el incremento de reportes en planteles tanto oficiales como particulares de la región.

Los colegios que han dispuesto paralizar de forma temporal sus jornadas presenciales por concentrar un mayor número de afectados son:

Colegio Félix Olivares Contreras.
Instituto David.
Instituto Profesional y Técnico Arnulfo Arias Madrid.
Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles.
Colegio Jean Piaget.
Colegio La Esperanza.

Ante esta situación epidemiológica, el Meduca informó que se han reforzado de manera inmediata todas las acciones de prevención y vigilancia sanitaria, ejecutadas en estricta coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa).

Llamado a la prevención

Paralelamente, las autoridades educativas emitieron un exhorto urgente a los padres de familia y acudientes para que mantengan en sus hogares a los estudiantes que manifiesten indicios de enfermedad, tales como vómitos, diarrea, fiebre o malestar general.

Asimismo, se recalcó la importancia de acudir oportunamente al centro de salud más cercano para una evaluación médica formal y evitar rigurosamente la automedicación.

El Meduca insta a la población y a los planteles a intensificar hábitos higiénicos clave: potenciar el lavado frecuente de manos, garantizar una adecuada manipulación de los alimentos, y realizar una minuciosa limpieza y desinfección de las superficies.

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