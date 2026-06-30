Meduca suspende clases presenciales en seis colegios de Chiriquí por brote estomacal

La Dirección Regional de Educación de Chiriquí del Ministerio de Educación (Meduca) anunció este martes la suspensión temporal de las clases presenciales en al menos seis centros educativos de la provincia, debido al registro de múltiples casos de estudiantes y docentes que presentan síntomas gastrointestinales.

La medida, adoptada en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos, busca salvaguardar el bienestar y la salud de la comunidad educativa ante el incremento de reportes en planteles tanto oficiales como particulares de la región.

Los colegios que han dispuesto paralizar de forma temporal sus jornadas presenciales por concentrar un mayor número de afectados son: