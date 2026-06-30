Meduca suspende clases presenciales en seis colegios de Chiriquí por brote estomacal

Paralelamente, las autoridades educativas emitieron un exhorto urgente a los padres de familia y acudientes para que mantengan en sus hogares a los estudiantes que manifiesten indicios de enfermedad, tales como vómitos, diarrea, fiebre o malestar general.Asimismo, se recalcó la importancia de acudir oportunamente al centro de salud más cercano para una evaluación médica formal y evitar rigurosamente la automedicación.El Meduca insta a la población y a los planteles a intensificar hábitos higiénicos clave: potenciar el lavado frecuente de manos, garantizar una adecuada manipulación de los alimentos, y realizar una minuciosa limpieza y desinfección de las superficies.