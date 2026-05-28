¿Por qué Panamá está interesado en Grecia?

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció públicamente que viajará este viernes 29 de mayo a Europa, fundamentalmente a Grecia, donde participará en la feria marítima Posidonia. Este evento, catalogado como el más importante del país helénico, será el escenario para sostener reuniones de alto nivel con autoridades gubernamentales y armadores griegos. La misión oficial de una semana busca neutralizar una crisis de confianza internacional en el sector marítimo panameño y explorar nuevas alianzas de inversión. “Viajo a Grecia por toda la semana a una feria muy importante donde Panamá tendrá un rol protagónico; además de eso, tengo una agenda muy completa con las autoridades griegas”, adelantó Mulino en su conferencia de este jueves. La gira presidencial cobra una relevancia crítica debido a que Grecia es la principal potencia naviera del mundo y mantiene una participación de altísimo impacto tanto en el registro de naves panameño como en la actividad logística regional.

El escudo ante las tensiones geopolíticas

El trasfondo de esta misión oficial está directamente ligado a una situación compleja en los puertos asiáticos. Panamá ha admitido que se han multiplicado las detenciones e inspecciones de barcos con su bandera en los puertos de China. Esta medida, amparada en la norma del Estado Rector del Puerto, se ha producido luego de la salida forzosa de un conglomerado chino de la operación de dos terminales cercanas al Canal de Panamá, un hecho que ha tensado las relaciones bilaterales. Esta coyuntura genera incertidumbre entre los usuarios internacionales. Durante las reuniones con las autoridades del Ejecutivo y los armadores de Grecia, “mucho va a girar sobre el tema marítimo, por obvias razones”, señaló Mulino con respecto a la situación con China, “que obviamente preocupa” a los operadores helénicos del registro de buques de Panamá. Frente a este escenario, el mandatario detalló que sostendrá reuniones bilaterales con las navieras más grandes de Grecia, así como con la Unión de Armadores Griegos. “Me han pedido una conversación, y con mucho gusto voy a ellos a ponerle el pecho a esto, como responsablemente se requiere”, expresó el presidente de forma categórica. El abanderamiento de naves en Panamá es una de las fuerzas más importantes del comercio marítimo global. Ocupa el segundo lugar a nivel mundial en capacidad de carga, controlando aproximadamente el 15% y 16% de la flota marítima global. La flota mercante de Panamá es una de las más grandes del mundo, con 8.638 buques abanderados y 233,2 millones de toneladas brutas de registro, según los datos más actuales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), citados por EFE. Grecia, por su parte, es un pilar histórico de este sistema. “Es un usuario, si no el número uno, el número dos, de nuestra bandera. Es un jugador de altísimo porcentaje, arriba del 50%, de la carga que se mueve en el mundo”, destacó Mulino. El gobernante enfatizó que estos diálogos no solo buscarán evitar la salida de naves de la sección nacional, pues “ese no es necesariamente el fin primordial. El fin primordial es darle confianza a esos usuarios y sobre todo a un amigo de Panamá, como es Grecia, a través del tiempo. No importa qué registros hayan surgido, Grecia ha sido fiel a Panamá en su abanderamiento, en sus registros de naves”. Para abordar esta problemática institucionalmente, el presidente se reunirá con distintas instancias políticas, incluyendo al Presidente, al Primer Ministro y a la Secretaría de Puertos de Grecia, acompañado de una delegación multidisciplinaria destinada a “dar la cara” al gobierno griego. Paralelamente a estos esfuerzos, los cancilleres de Panamá, Javier Martínez-Acha, y de China, Wang Yi, sostuvieron el martes en Nueva York su primera reunión de alto nivel para intentar solventar las fricciones diplomáticas.

Logística, turismo e inversión privada