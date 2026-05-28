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Economía

¿Por qué Panamá está interesado en Grecia?

Panamá busca consolidar con Grecia acuerdos clave en materia de registro de naves, logística y turismo.
Panamá busca consolidar con Grecia acuerdos clave en materia de registro de naves, logística y turismo.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 29/05/2026 00:00

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció públicamente que viajará este viernes 29 de mayo a Europa, fundamentalmente a Grecia, donde participará en la feria marítima Posidonia. Este evento, catalogado como el más importante del país helénico, será el escenario para sostener reuniones de alto nivel con autoridades gubernamentales y armadores griegos. La misión oficial de una semana busca neutralizar una crisis de confianza internacional en el sector marítimo panameño y explorar nuevas alianzas de inversión.

“Viajo a Grecia por toda la semana a una feria muy importante donde Panamá tendrá un rol protagónico; además de eso, tengo una agenda muy completa con las autoridades griegas”, adelantó Mulino en su conferencia de este jueves.

La gira presidencial cobra una relevancia crítica debido a que Grecia es la principal potencia naviera del mundo y mantiene una participación de altísimo impacto tanto en el registro de naves panameño como en la actividad logística regional.

El escudo ante las tensiones geopolíticas

El trasfondo de esta misión oficial está directamente ligado a una situación compleja en los puertos asiáticos. Panamá ha admitido que se han multiplicado las detenciones e inspecciones de barcos con su bandera en los puertos de China. Esta medida, amparada en la norma del Estado Rector del Puerto, se ha producido luego de la salida forzosa de un conglomerado chino de la operación de dos terminales cercanas al Canal de Panamá, un hecho que ha tensado las relaciones bilaterales. Esta coyuntura genera incertidumbre entre los usuarios internacionales. Durante las reuniones con las autoridades del Ejecutivo y los armadores de Grecia, “mucho va a girar sobre el tema marítimo, por obvias razones”, señaló Mulino con respecto a la situación con China, “que obviamente preocupa” a los operadores helénicos del registro de buques de Panamá.

Frente a este escenario, el mandatario detalló que sostendrá reuniones bilaterales con las navieras más grandes de Grecia, así como con la Unión de Armadores Griegos. “Me han pedido una conversación, y con mucho gusto voy a ellos a ponerle el pecho a esto, como responsablemente se requiere”, expresó el presidente de forma categórica.

El abanderamiento de naves en Panamá es una de las fuerzas más importantes del comercio marítimo global. Ocupa el segundo lugar a nivel mundial en capacidad de carga, controlando aproximadamente el 15% y 16% de la flota marítima global. La flota mercante de Panamá es una de las más grandes del mundo, con 8.638 buques abanderados y 233,2 millones de toneladas brutas de registro, según los datos más actuales de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), citados por EFE.

Grecia, por su parte, es un pilar histórico de este sistema. “Es un usuario, si no el número uno, el número dos, de nuestra bandera. Es un jugador de altísimo porcentaje, arriba del 50%, de la carga que se mueve en el mundo”, destacó Mulino. El gobernante enfatizó que estos diálogos no solo buscarán evitar la salida de naves de la sección nacional, pues “ese no es necesariamente el fin primordial. El fin primordial es darle confianza a esos usuarios y sobre todo a un amigo de Panamá, como es Grecia, a través del tiempo. No importa qué registros hayan surgido, Grecia ha sido fiel a Panamá en su abanderamiento, en sus registros de naves”.

Para abordar esta problemática institucionalmente, el presidente se reunirá con distintas instancias políticas, incluyendo al Presidente, al Primer Ministro y a la Secretaría de Puertos de Grecia, acompañado de una delegación multidisciplinaria destinada a “dar la cara” al gobierno griego. Paralelamente a estos esfuerzos, los cancilleres de Panamá, Javier Martínez-Acha, y de China, Wang Yi, sostuvieron el martes en Nueva York su primera reunión de alto nivel para intentar solventar las fricciones diplomáticas.

Logística, turismo e inversión privada

El interés de Panamá en Grecia supera los límites del registro marítimo y se adentra en el desarrollo económico local. Según explicó Mulino, hoy día existe un “marcado interés de aumentar la presencia griega en Panamá en materia logística, como ya tienen algunas empresas aquí”. Para maximizar este interés, el viaje incluirá mesas de trabajo sobre inversión, finanzas, turismo y aeronáutica.

En el sector turístico, el marco de la visita a Atenas contempla la firma de un acuerdo de cooperación para que Panamá adopte las mejores prácticas griegas en la programación y gestión de flujos masivos de visitantes internacionales, adelantó Mulino a inicios de abril. Además, la Feria Internacional Posidonia —que se extenderá del 1 al 5 de junio y reunirá a más de 2.000 expositores procedentes de 138 países— servirá de plataforma para promover las ventajas competitivas de la región.

El economista y financista Olmedo Estrada coincide en la importancia de la misión presidencial, destacando que Grecia representa una oportunidad crucial en momentos donde “se habla de que Panamá ha perdido algo de competitividad en el registro de naves”. El también docente y expresidente del Colegio Nacional de Economistas señaló que los objetivos prioritarios deben enfocarse en “buscar acercamientos con navieras griegas, tema de registro de barcos, temas de puertos, seguros marítimos” y alcanzar alianzas estratégicas en hotelería y transporte.

Sin embargo, Estrada advirtió sobre la urgencia estructural que vive el país. “Panamá necesita en este momento aliados que podamos desarrollar iniciativas y sobre todo buscar esas inversiones, financiamientos para proyectos... Necesitamos hacer acercamientos con muchos países para conseguir esas anheladas inversiones que no llegan, que Panamá necesita con urgencia porque el país está estancado. Necesitamos destrancar un poco esta maraña que hay porque no están llegando las inversiones y el crecimiento de la economía nuestra pues se ve débil frente a otras economías que están avanzando más rápidamente”, concluyó el analista.

A su regreso de la misión oficial la próxima semana, el mandatario panameño se comprometió a entregar un informe detallado de los resultados alcanzados en la capital griega.

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