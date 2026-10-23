Elecciones en Estados Unidos: republicanos tienen difícil conservar la Cámara de Representantes

Los últimos pronósticos electorales publicados este viernes apuntan a que los republicanos tienen cada vez más difícil conservar el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

La oposición demócrata parte como favorita en 220 escaños, dos más de los 218 necesarios para alcanzar la mayoría en la Cámara Baja, según el análisis de la publicación independiente The Cook Political Report, que modificó a su favor la clasificación de 19 contiendas.

Los republicanos, por su parte, son favoritos en 198 escaños, mientras que otras 17 contiendas permanecen sin un favorito claro. Incluso si ganaran todas ellas, no alcanzarían la mayoría y necesitarían imponerse también en distritos que el análisis considera favorables a los demócratas.

Estos últimos datos se suman a otros sondeos, como el de CNN, de esta misma semana que ha fijado en hasta diez puntos la ventaja de los demócratas sobre los republicanos o el promedio de RealClearPolitics que la deja en 8,6 puntos.

Con estas proyecciones se consolida la idea de que los republicanos perderían la Cámara de Representantes y los análisis se centran en ver hasta dónde llegará la victoria demócrata que, según The Cook Political Report podría darse con más escaños de los que obtuvo en 2006 y 2018.

“Actualmente, consideramos que el escenario más probable es que los demócratas logren arrebatar entre 12 y 22 escaños”, señalan.

A poco más de una semana de que se celebren las elecciones, la mayoría de los sondeos apuntan a que la Cámara de Representantes volverá a manos de los demócratas y centran la gran batalla electoral en el Senado, donde los republicanos tratan de mantener su ventaja.

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está reforzando su campaña con mitines y actos en estados tradicionalmente republicanos que ahora se estarían inclinado por un voto demócrata.

Sin embargo, la popularidad de Trump se encuentra en mínimos, con una aprobación del 32 %, según una encuesta de CNN de esta semana.