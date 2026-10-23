Penonomé y Antón toman una decisión sobre los desfiles patrios tras el terremoto

Los municipios de Penonomé y Antón, en la provincia de Coclé, anunciaron la suspensión de los desfiles y actividades patrióticas programadas para noviembre, como muestra de solidaridad con las comunidades afectadas por el reciente terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país. El alcalde de Penonomé, Robin Kam, explicó que la decisión de suspender las Fiestas Patrias y las actividades organizadas por el municipio responde a las afectaciones registradas en distintas comunidades del distrito, así como en el Palacio Municipal.

El funcionario señaló que la medida busca expresar solidaridad con la población y, al mismo tiempo, salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y garantizar la seguridad de las familias penonomeñas ante las consecuencias del movimiento sísmico.

Por su parte, el Municipio de Antón informó sobre la suspensión de los desfiles patrios que estaban programados para los días 3, 4 y 5 de noviembre en todo el distrito. A través de su anuncio, la entidad indicó que la medida responde a un acto de solidaridad, empatía y respeto ante los recientes acontecimientos sísmicos que han afectado al país.