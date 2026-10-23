Municipios de Panamá necesitan más fondos del Estado, advierte presidenta reelecta de Amupa

La alcaldesa de Pinogana, Nadine González, fue reelegida para presidir la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa) durante el periodo 2027-2029, luego de una votación realizada por alcaldes y representantes de todo el país en una asamblea general ordinaria.

Durante su discurso, González se refirió a los resultados de su gestión y a los desafíos que enfrentará la organización, entre ellos la búsqueda de mayores recursos económicos para los gobiernos locales.

“Tenemos un gran reto, buscar más recursos para las autoridades locales, desde hace años esto no ha sido revisado. Esto quedó demostrado durante el terremoto y el sismo que sacudió a nuestro país, donde la primera reacción fue de las autoridades locales”, manifestó.

La presidenta reelecta sostuvo que los municipios necesitan una mayor asignación de fondos por parte del Estado para responder a las necesidades de sus comunidades.

“Nosotros, los gobiernos locales, requerimos que haya un porcentaje del Estado que vaya destinado a las autoridades locales”, señaló.

González indicó que Amupa estará pendiente de que los recursos transferidos por el Gobierno central a los gobiernos locales sean utilizados de manera transparente y estén respaldados por informes.

La dirigente reconoció que las autoridades municipales deben garantizar el uso adecuado de los fondos públicos y promover la participación ciudadana en su administración.

El planteamiento cobra relevancia en el contexto de la atención a las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió al país, situación que, según González, evidenció el papel de las autoridades locales en la respuesta a las emergencias.

La nueva junta directiva de Amupa estará conformada por 21 integrantes y tomará posesión a inicios de 2027.

Con la reelección de González, la asociación mantendrá su representación bajo su liderazgo durante el periodo 2027-2029, con el objetivo de impulsar mayores recursos para los municipios y promover la transparencia en la gestión de los fondos destinados a los gobiernos locales.