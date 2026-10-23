León XIV agradece la solidaridad de Panamá con las familias afectadas por el terremoto

El papa León XIV recibió a los obispos de Panamá durante la visita ad limina apostolorum en El Vaticano, donde llamó a fortalecer el diálogo, acompañar a las personas más vulnerables y mantener la cercanía con quienes necesitan apoyo.

Además, el pontífice expresó su solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto de 7.5 que sacudió al país el pasado 9 de octubre.

En declaraciones a Vatican News, José Domingo Ulloa, presidente de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP), destacó que el pontífice abordó temas como la migración, la solidaridad y la misión pastoral de la Iglesia, además de enviar un mensaje de oración a las regiones panameñas afectadas por el sismo.

Ulloa calificó el encuentro con el Santo Padre como una “experiencia maravillosa” y señaló que los obispos pudieron transmitirle el cariño y las oraciones de la Iglesia católica en Panamá, en medio de las inquietudes que surgieron durante la semana por su estado de salud.

Según el presidente de la CEP, uno de los principales mensajes del papa fue la necesidad de que los obispos sean constructores de puentes, promuevan el diálogo y permanezcan cerca de las personas que más necesitan acompañamiento.

Durante el encuentro, León XIV manifestó su cercanía con las comunidades afectadas por el terremoto y pidió hacer llegar a la población, especialmente a las regiones más perjudicadas, su mensaje de oración y solidaridad.

El pontífice también agradeció la respuesta solidaria del pueblo panameño y el trabajo de la pastoral social y de Cáritas en favor de las familias afectadas por la emergencia.

De acuerdo con lo expuesto por Ulloa a Vatican News, las estructuras de la Iglesia católica en Panamá han puesto sus recursos y capacidades al servicio de las comunidades mediante las pastorales sociales y las Cáritas diocesanas.

El arzobispo destacó que ciudadanos, benefactores anónimos y empresas han canalizado sus donaciones a través de esta red de solidaridad, que permite atender a las personas afectadas y acompañar a las comunidades durante la emergencia.

Otro de los asuntos abordados fue la responsabilidad de la Iglesia de acompañar a las personas más vulnerables, entre ellas los migrantes, en un contexto que exige diálogo, solidaridad y atención a las necesidades humanas.

Ulloa resaltó que el mensaje del papa invita a los obispos a mantener una presencia cercana en las comunidades y a contribuir a la construcción de espacios de encuentro frente a los desafíos sociales.

La visita ad limina apostolorum también permitió a los obispos panameños reunirse durante la semana con distintos dicasterios de la Santa Sede. Según el presidente de la CEP, estos encuentros facilitaron el intercambio de experiencias y la búsqueda de orientaciones para responder a las necesidades de las Iglesias particulares.