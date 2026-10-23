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ATTT suspenderá trabajos viales en Panamá durante las fiestas patrias: conoce las fechas

La carretera Panamericana y vías principales estarán libres de trabajos durante las fiestas patrias.
La carretera Panamericana y vías principales estarán libres de trabajos durante las fiestas patrias. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/10/2026 12:34
Las obras que requieran ocupar carriles de circulación estarán suspendidas durante las fiestas patrias para facilitar la movilidad vehicular.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, anunció la suspensión temporal de obras, trabajos y actividades que requieran la ocupación de carriles de circulación durante las fiestas patrias.

La medida estará vigente desde el sábado 31 de octubre, a la 1:00 a.m., hasta el jueves 5 de noviembre, a las 11:00 p.m., con el objetivo de facilitar la movilidad vehicular y contribuir a la seguridad vial durante este periodo de alta circulación.

De acuerdo con las autoridades, la disposición abarcará importantes tramos de la red vial nacional, incluida la carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera de Paso Canoas.

En el sector este de la provincia de Panamá, la medida comprenderá el tramo desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora.

Asimismo, la suspensión de trabajos que impliquen la ocupación de carriles se aplicará en las principales vías de la ciudad de Panamá, entre ellas:

Vía Transístmica.
Avenida Domingo Díaz.
Avenida Ricardo J. Alfaro.
Avenida José María Torrijos.
Avenida José Agustín Arango.
Avenida Simón Bolívar.
Avenida Israel.
Avenida España.
Avenida Cincuentenario.

La disposición también incluye la autopista Arraiján-La Chorrera, una de las principales conexiones viales del sector oeste con la ciudad capital.

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