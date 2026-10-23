ATTT suspenderá trabajos viales en Panamá durante las fiestas patrias: conoce las fechas

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, anunció la suspensión temporal de obras, trabajos y actividades que requieran la ocupación de carriles de circulación durante las fiestas patrias.

La medida estará vigente desde el sábado 31 de octubre, a la 1:00 a.m., hasta el jueves 5 de noviembre, a las 11:00 p.m., con el objetivo de facilitar la movilidad vehicular y contribuir a la seguridad vial durante este periodo de alta circulación.

De acuerdo con las autoridades, la disposición abarcará importantes tramos de la red vial nacional, incluida la carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera de Paso Canoas.

En el sector este de la provincia de Panamá, la medida comprenderá el tramo desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora.

Asimismo, la suspensión de trabajos que impliquen la ocupación de carriles se aplicará en las principales vías de la ciudad de Panamá, entre ellas: