Avalan la licitación de la Vía Centenario y la autopista Arraiján-La Chorrera por $606.5 millones

<b>Cuando el reloj marca las cinco de la mañana, miles de residentes de Arraiján y La Chorrera </b>ya están al volante rumbo a la ciudad de Panamá. Para muchos, e<b>l recorrido de poco más de 30 kilómetros puede convertirse en un trayecto de dos o tres horas debido a la congestión que se forma diariamente</b> en la Vía Centenario y la autopista Arraiján-La Chorrera, dos de los corredores viales más importantes del país.<b>El crecimiento acelerado de Panamá Oeste durante las últimas dos décadas</b>, impulsado por el desarrollo residencial, comercial e industrial, superó la capacidad de una infraestructura diseñada para una demanda muy inferior a la actual. El resultado es un impacto diario sobre la productividad, la economía familiar y la calidad de vida de miles de personas que dependen de estas vías para llegar a sus centros de trabajo, escuelas y universidades.Con ese panorama como telón de fondo, el Gobierno dio un paso decisivo para ejecutar uno de los mayores proyectos de infraestructura vial desarrollados bajo el régimen de <a href="/tag/-/meta/app-asociacion-publico-privada">Asociación Público-Privada (APP)</a>. El Ente Rector del Régimen de APP aprobó el Informe Técnico Definitivo, el pliego de cargos, el contrato y sus anexos, y autorizó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a iniciar la licitación internacional del proyecto denominado 'Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Autopista Centenario'.La decisión quedó plasmada en la Resolución N.° ER-04-PS-2026, emitida el 30 de junio de 2026, y publicada en la Gaceta Oficial, con la que el proyecto avanza oficialmente a la Fase 3, correspondiente al proceso de licitación y las actividades preparatorias.