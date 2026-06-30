Avalan la licitación de la Vía Centenario y la autopista Arraiján-La Chorrera por $606.5 millones

Cuando el reloj marca las cinco de la mañana, miles de residentes de Arraiján y La Chorrera ya están al volante rumbo a la ciudad de Panamá. Para muchos, el recorrido de poco más de 30 kilómetros puede convertirse en un trayecto de dos o tres horas debido a la congestión que se forma diariamente en la Vía Centenario y la autopista Arraiján-La Chorrera, dos de los corredores viales más importantes del país. El crecimiento acelerado de Panamá Oeste durante las últimas dos décadas, impulsado por el desarrollo residencial, comercial e industrial, superó la capacidad de una infraestructura diseñada para una demanda muy inferior a la actual. El resultado es un impacto diario sobre la productividad, la economía familiar y la calidad de vida de miles de personas que dependen de estas vías para llegar a sus centros de trabajo, escuelas y universidades. Con ese panorama como telón de fondo, el Gobierno dio un paso decisivo para ejecutar uno de los mayores proyectos de infraestructura vial desarrollados bajo el régimen de Asociación Público-Privada (APP). El Ente Rector del Régimen de APP aprobó el Informe Técnico Definitivo, el pliego de cargos, el contrato y sus anexos, y autorizó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a iniciar la licitación internacional del proyecto denominado “Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Autopista Centenario”. La decisión quedó plasmada en la Resolución N.° ER-04-PS-2026, emitida el 30 de junio de 2026, y publicada en la Gaceta Oficial, con la que el proyecto avanza oficialmente a la Fase 3, correspondiente al proceso de licitación y las actividades preparatorias.

Un corredor que llegó al límite de su capacidad

La Vía Centenario nació como una alternativa para descongestionar el Puente de las Américas. Su construcción, junto con el Puente Centenario, permitió crear un nuevo acceso entre la ciudad de Panamá y Panamá Oeste. Sin embargo, el crecimiento poblacional de Arraiján y La Chorrera modificó completamente el panorama. Miles de nuevas viviendas, parques industriales y desarrollos comerciales incrementaron el flujo diario de vehículos, hasta convertir nuevamente el corredor en uno de los principales puntos de congestión del país. Los estudios de factibilidad que sustentan el proyecto muestran la magnitud del desafío. En 2022 el tránsito promedio diario rondaba los 41.000 vehículos, mientras que para 2040 la demanda podría superar los 112.000 vehículos diarios, casi el triple en menos de dos décadas. Esa presión sobre la infraestructura explica por qué el Estado optó por una intervención integral y no por obras aisladas de mantenimiento.

Una inversión de $382 millones

El proyecto contempla una inversión estimada de $382.156.751. “Lo más importante de esto es que estos proyectos (vía APP) cuando se hacen, se hacen con mantenimiento, y no son mantenimiento de dos o tres años, son mantenimientos de 15, 20 o 30 años y que al final estamos quitando un peso importante a los próximos gobiernos y obviamente le damos una tranquilidad y efectividad a que esos proyectos van a estar bien mantenidos, para el buen uso que pueda darle el país”, destacó el ministro Orillac.

La iniciativa tendrá un impacto directo en la calidad de vida de la población, con una población beneficiada estimada en más de 485 mil personas principalmente del área oeste del país. Asimismo, durante su desarrollo se estima la generación de más de 12,000 mil empleos directos e indirectos, dinamizando la economía, fortaleciendo el tejido productivo y creando nuevas oportunidades para las comunidades ubicadas en su área de influencia. Sobre los proyectos que ejecuta el Gobierno Nacional, incluyendo la obra en cuestión, el titular del MOP, José Luis Andrade resaltó la inversión que se realiza no solo para mejorar la circulación por las vías del país, sino también para darle calidad de vida a los panameños. “En este gobierno, a través del MOP, vamos a dejar andando estos tipos de proyectos (viales) con paso firme, para ir alivianando el martirio que representa para los cientos de miles de panameños venir y regresar de Panamá a Panamá Oeste. El anhelo del MOP es reparar todas las vías, principalmente la carretera interamericana y dejarlas en perfecto estado para que el usuario panameño pueda disfrutarlo y usarlo con mucha más facilidad”, indicó Andrade.

¿Qué cambia con una Asociación Público-Privada?

Uno de los aspectos menos conocidos del proyecto es el modelo de contratación. A diferencia de un contrato tradicional de obra pública, donde el Estado paga por la construcción y posteriormente asume el mantenimiento, la APP distribuye responsabilidades entre el sector público y el privado. La empresa que resulte adjudicada deberá diseñar las soluciones definitivas, ejecutar las obras, operar el corredor y mantenerlo durante 21 años. El Estado conservará la propiedad de la infraestructura, fiscalizará el cumplimiento del contrato y realizará los pagos conforme a indicadores previamente establecidos. Este modelo busca garantizar que la carretera conserve niveles adecuados de servicio durante toda la vigencia del contrato y evitar que vuelva a deteriorarse pocos años después de su construcción.

El mantenimiento dependerá del desempeño

Uno de los elementos innovadores del proyecto consiste en la aplicación de estándares de desempeño. Esto significa que el concesionario no recibirá pagos únicamente por construir la infraestructura. También deberá cumplir indicadores relacionados con la calidad del pavimento, el funcionamiento de la iluminación, el estado de la señalización, la limpieza de la vía, la atención de incidentes, la disponibilidad de carriles y otros parámetros asociados a la seguridad vial. Si alguno de esos estándares no se cumple, el contrato contempla penalizaciones económicas. Con este mecanismo, el Estado pretende asegurar que la infraestructura permanezca en condiciones óptimas durante todo el periodo de operación. Tecnología para administrar el tránsito Otra de las novedades será la incorporación de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). El proyecto contempla la instalación de cámaras de monitoreo, paneles electrónicos de mensajería variable, estaciones de medición del flujo vehicular y otros dispositivos destinados a mejorar la administración del tránsito. Estos sistemas permitirán detectar incidentes con mayor rapidez, informar oportunamente a los conductores sobre accidentes o cierres parciales y optimizar la respuesta operativa ante emergencias. La información recopilada también servirá para planificar futuras intervenciones y gestionar de manera más eficiente uno de los corredores con mayor circulación del país. Un proyecto con impacto económico Las autoridades consideran que la modernización de estas vías tendrá efectos que van más allá de la movilidad. La reducción de los tiempos de viaje disminuiría los costos de transporte de mercancías, fortalecería la actividad logística y facilitaría la conexión entre la capital, Panamá Oeste y el resto del país. El proyecto también forma parte de una estrategia nacional de infraestructura que incluye otras iniciativas estructuradas bajo el régimen de APP, como los corredores Panamericana Este y Panamericana Oeste. En conjunto, estas inversiones buscan fortalecer la competitividad del país mediante una red vial más eficiente y segura.

El aval financiero y lo que sigue