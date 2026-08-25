Incendio de camión genera congestionamiento de tráfico en la Arraiján-La Chorrera

Un camión se incendió este martes en la autopista Arraiján-La Chorrera, provocando afectaciones en el tránsito vehicular en dirección hacia el interior del país.

El hecho ocurrió en el distrito de La Chorrera, poco antes del acceso hacia Arboledas, donde el incendio generó congestión mientras se desarrollaban las labores para atender la emergencia.

Los conductores que circulan por este tramo encontraron mayor lentitud en el desplazamiento, por lo que se recomienda mantener la precaución y estar atentos a las condiciones de la vía.

Hasta el momento, no se han informado las causas que provocaron el incendio ni sobre personas afectadas por este incidente.