Romance, poesía, terror y ficción histórica: los estrenos panameños en la Feria del Libro

La Feria Internacional del Libro de Panamá se convierte nuevamente en escenario para el encuentro entre escritores y lectores. En esta edición, diversos autores panameños presentan nuevas obras que exploran géneros como el romance, la ficción histórica, la poesía y el terror, con historias que también buscan conectar con experiencias y escenarios del país.

La Estrella de Panamá conversó con algunos de estos autores para conocer cuáles son las nuevas obras que estarán disponibles para el público durante la Feria del Libro.

Una Navidad en Boquete, de Mayra De Gracia, es una novela romántica que combina amor, amistad, familia y la posibilidad de comenzar de nuevo. La autora apostó por utilizar Boquete como un elemento fundamental de la historia y no únicamente como el lugar donde ocurre la trama.

“Encontrará una historia de amor, pero también una historia sobre amistad, familia y sobre ese momento en la vida en el que tienes que atreverte a empezar de nuevo pero escrito en una manera fresca y contemporánea. Una Navidad en Boquete tiene romance, humor, drama y fresas, pero sobre todo tiene ese sentimiento de hogar y pertenencia por un pueblo panameño que quería transmitir a través de sus páginas”, explicó De Gracia.

La escritora buscó que el lector pudiera trasladarse a Boquete durante diciembre a través de la ambientación. “Quería que el lector pudiera sentir el fresco, imaginar las luces de Navidad rodeadas de flores, sentir como si estuviera caminando por sus calles con las montañas de fondo y vivir esa magia tan particular que tiene Boquete en diciembre”, señaló.

La construcción de los protagonistas Miranda y Mateo fue otra de las experiencias que más disfrutó durante el proceso creativo. Ambos personajes atraviesan pérdidas y deben reconstruir sus vidas, una experiencia que permite explorar la vulnerabilidad, pero también la capacidad de volver a empezar.

“Me gustó escribir sobre esa vulnerabilidad, pero también sobre la capacidad de ambos de volver a levantars”, contó la autora, quien además reconoció que escribir romance en Navidad le permitió incorporar elementos como “luces, música, comida, dramas familiares, tradiciones y un poquito de caos”, añadió.

Para De Gracia, presentar la novela en la Feria tiene un significado especial. Este es su cuarto año participando en el evento y considera que llevar una historia romántica de inspiración panameña contribuye a ampliar la conversación sobre la literatura nacional.

“ Una Navidad en Boquete es una historia profundamente panameña. Está inspirada en un lugar que muchos conocemos y queremos, pero contada desde mi manera de entender el romance y la ficción. Así que me hace muy feliz que pueda formar parte de la conversación literaria de este año”, expresó.

Otro de los estrenos es AMBITUS, de Emelio Gómez, una novela de ficción histórica basada en la vida de un personaje real que pasó gran parte de su vida en Colón. La historia se desarrolla a través de escenarios como Galicia, Nueva York, Chicago y Panamá, mientras aborda el desarraigo, la ambición y la reinvención.

“En un marco histórico muy interesante y en paisajes geográficos diversos como Galicia, Nueva York, Chicago y Panamá, el lector acompañará a los personajes en un mundo de grandes cambios”, explicó Esteban.

La novela incorpora elementos como la música y los cócteles, además de amores prohibidos, guerra, gánsteres y la época de la prohibición. El autor contó que la inspiración surgió de una conversación inesperada con una lectora en una librería.

Mientras conversaban sobre una de sus obras anteriores, la lectora le sugirió escribir sobre un antepasado de su familia. La propuesta despertó su interés y terminó convirtiéndose en el punto de partida de AMBITUS.

“AMBITUS es una novela de ficción histórica, basada en la vida de un personaje real, que vivió gran parte de su vida en Colón, allí se encuentra enterrado. Yo estaba en una librería conversando con una lectora sobre “QUESTOR” después de firmarle el libro ella me dijo: “Usted debería escribir de mi tatata abuelo” Y la historia me encantó. Yo siento que las historias están enterrado el aire, y no quieren perderse quieren ser relatadas. Las historias me encuentran”, afirmó.

Para el autor, uno de los principales atractivos de la Feria es precisamente el encuentro directo con quienes leen sus obras. “Encontrarte cara a cara con los lectores, tomarte fotos con ellos, intercambiar impresiones sobre la novela es la mejor experiencia para un autor ”, manifestó.

En el ámbito de la poesía se presenta Luna en Piscis de Alexa Chacón, una obra que reúne 60 poemas relacionados con el amor y sus distintas expresiones. El libro incorpora fotografías que dialogan con los textos y busca ofrecer al lector una experiencia que vaya más allá de la palabra escrita.

“Es un libro también de fotografía que tiene imágenes, hay veces un poco más literales que otras veces, hay unas imágenes que describen perfectamente el poema”, explicó su autora. “Entonces creo que era una oportunidad genial de que el lector, pues llevar al lector en un viaje sensorial, no solamente por la letra sino también por la parte visual de cómo funciona tal vez mi cabeza, mi alma, por decirlo de alguna manera”, dice.

Las fotografías fueron realizadas en colaboración con amigos fotógrafos, entre ellos Luciano Salazar, encargado de la imagen de portada, mientras que otras fueron tomadas por la propia autora.

El libro también funciona como un recorrido por diferentes etapas de su vida, desde la adolescencia hasta la adultez. “Se pueden encontrar tres voces”, explicó, al referirse a las distintas etapas emocionales que atraviesan los poemas. En sus páginas conviven una voz joven e ingenua, otra marcada por el enojo y una más madura que busca cerrar ciclos.

“Espero que se puedan encontrar con el viaje, mi viaje personal de vida en los últimos 20 años, mi vida adulta, bueno adolescente y adulta, y se pueden encontrar tres voces, digamos de una manera, una voz muy joven, muy tal vez ingenua, una que tal vez está, que es la de los early twenties, otra que está bastante enojada con ciertas situaciones y personas, y tal vez una más madura que busca un cierre”, afirmó.

La autora explicó que Luna en Piscis no fue escrito de una sola vez, sino que reúne poemas creados durante aproximadamente dos décadas. Para ella, convertirlos en un libro representó un proceso personal de sanación y, al mismo tiempo, una oportunidad para desarrollar su faceta creativa.

“El proceso general de hacer Luna & Pisces lo que más disfruté fue sanar, fue un proceso sanador para mí, pero también fue un proceso, como realmente Luna & Pisces es una marca, no solamente un libro, es una marca que encapsula todo mi universo emocional”, contó. También destacó que el proyecto le permitió asumir la dirección creativa de diferentes aspectos, desde el libro y las fotografías hasta el contenido para redes sociales y la campaña de lanzamiento.

La presentación de la obra en la Feria representa además un momento importante dentro de su nueva etapa como escritora.

La autora reconoce que todavía está construyendo su espacio dentro del mundo literario, pero considera que la Feria representa una oportunidad para acercarse a nuevos lectores.

“Creo que es ponerle un checkmark a esta nueva profesión”, manifestó.

En el género del terror y el misterio también llega La Ofrenda de Miguel Esteban, una novela que explora los secretos familiares y las consecuencias que pueden transmitirse de una generación a otra.

“Encontrará una historia de terror, misterio y secretos familiares, pero también una reflexión sobre las consecuencias que heredamos y las decisiones que pueden marcar a varias generaciones”, explicó su autor.

Una de las apuestas de la obra es que el miedo no dependa únicamente de elementos sobrenaturales. “Disfruté explorar el lado más oscuro de la naturaleza humana y construir una historia donde el terror no solo viene de lo sobrenatural, sino también de nuestras propias decisiones”, señaló.

El autor considera que participar en la Feria es también una oportunidad para encontrarse con sus lectores. Además de La Ofrenda, llevará sus obras anteriores, con un total de diez títulos.

“Es una enorme satisfacción y, sobre todo, una oportunidad para encontrarme con los lectores. Me gustaría que quien tome La Ofrenda se atreva a entrar en su mundo, disfrute del terror y, al cerrar el libro, se quede pensando en aquello que heredamos y en lo que decidimos romper. Además tendré mis obras anteriores. En total son 10 ”, expresó.

Así, entre romances ambientados en paisajes panameños, relatos históricos, poesía y novelas de terror, los escritores nacionales llegan a la Feria del Libro con nuevas propuestas y distintas maneras de acercarse a los lectores. Sus obras no solo amplían la oferta literaria del evento, sino que también reflejan la diversidad de voces y experiencias que forman parte de la literatura panameña contemporánea.