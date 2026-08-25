Pase-U genera gran movimiento y largas filas en La Chorrera

Una concurrida jornada se registró este martes en La Chorrera, donde padres de familia y acudientes acudieron desde tempranas horas al estadio Mariano Rivera para retirar las tarjetas del Pase-U.

La cantidad de personas que llegó al punto de entrega provocó largas filas en los alrededores del estadio, reflejando la alta demanda durante esta segunda jornada del proceso.

Para este martes el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) contemplaban atender a más de 6 mil beneficiarios en La Chorrera, por lo que se esperaba una importante movilización de familias durante el día.

El proceso de entrega también se desarrolla en Arraiján, donde el Ifarhu tiene previsto distribuir 34,056 tarjetas hasta el próximo 29 de agosto.

La jornada en La Chorrera generó un movimiento considerable en la zona, mientras los acudientes esperaban su turno para recibir las tarjetas correspondientes al beneficio estudiantil.