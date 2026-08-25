Muere Dolly Parton, leyenda de la música country, a los 80 años

La cantante, compositora y actriz estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más influyentes y queridas de la música country, falleció este martes a los 80 años, según confirmó su familia. La noticia fue comunicada inicialmente por su sobrino, Brian Seaver, mediante una publicación en Instagram. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su muerte, aunque la artista había reconocido recientemente que atravesaba problemas de salud. Parton murió después de una trayectoria de casi siete décadas, durante la cual trascendió las fronteras de la música country y se convirtió en un referente mundial de la cultura popular. Su catálogo incluye clásicos como Jolene, Coat of Many Colors, 9 to 5 e I Will Always Love You, esta última popularizada internacionalmente por Whitney Houston en 1992. A lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos y obtuvo 11 premios Grammy, incluido el reconocimiento a la trayectoria artística. También fue incorporada al Salón de la Fama de los Compositores y, en 2022, al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Sus inicios y el estrellato

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Tennessee, Estados Unidos. Fue una de 12 hermanos y creció en una familia de escasos recursos, dentro de una pequeña cabaña de una sola habitación en las montañas de Locust Ridge. Desde muy joven encontró en la música una forma de contar su historia. Comenzó a escribir canciones durante su infancia, cantó en una emisora local cuando tenía 11 años y se presentó en el emblemático Grand Ole Opry de Nashville a los 13. Tras terminar la secundaria se trasladó a Nashville para desarrollar su carrera. Su incorporación al programa televisivo del cantante Porter Wagoner impulsó su popularidad y dio paso a una exitosa colaboración que produjo numerosos duetos. Cuando decidió continuar como solista, Parton escribió I Will Always Love You como despedida para Wagoner. La composición se convirtió posteriormente en una de las canciones más reconocidas de la historia. En total, escribió cerca de 3,000 temas, de los cuales grabó alrededor de 450. Al menos 25 de sus canciones alcanzaron el primer lugar de la lista country de Billboard.

Una artista más allá de la música

Parton también construyó una destacada carrera como actriz. Debutó en la película 9 to 5 en 1980, junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. La canción principal del filme llegó al número uno de Billboard y le valió una nominación al Óscar. Posteriormente participó en producciones como The Best Little Whorehouse in Texas, Rhinestone, Steel Magnolias y Straight Talk. Recibió una segunda nominación a los premios de la Academia por la canción Travelin’ Thru, compuesta para la película Transamerica. Su faceta empresarial también quedó plasmada en Dollywood, el parque temático ubicado en su natal Tennessee, que se convirtió en uno de los principales destinos turísticos del estado.

Su legado filantrópico