BCIE financiará estudio para evaluar planta regional de vacunas y biofármacos

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) proporcionará asistencia técnica para la elaboración del Estudio de Factibilidad Integral de la Planta Regional de Manufactura de Vacunas y Biofármacos, correspondiente a la segunda fase del Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (CRIVB AIP).

El acuerdo fue suscrito el 24 de agosto de 2026 entre el BCIE y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), durante un acto protocolar realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la actividad participaron el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha; el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; el gerente de país del BCIE en Panamá, Mauricio Chacón; la directora del CRIVB AIP, Paulina Franceschi, y el secretario nacional de la Senacyt, Eduardo Ortega Barría.

La asistencia técnica contempla un apoyo de $100,000 y tiene como objetivo generar los estudios y elementos necesarios para avanzar en la estructuración de la planta regional. El análisis permitirá establecer una plataforma técnica para evaluar la viabilidad del proyecto y facilitar su presentación ante potenciales aliados y actores estratégicos, informó la Senacyt.

El respaldo del BCIE se enmarca en sus líneas de apoyo al fortalecimiento de los sistemas de salud, la innovación científica y el desarrollo sostenible en Centroamérica y el Caribe.

Un proyecto de alcance regional

El CRIVB AIP, iniciativa impulsada por la Senacyt, trabaja en el desarrollo de una plataforma orientada a promover la investigación, la innovación y la producción regional de vacunas y biofármacos.

La planta de manufactura constituye la segunda fase del proyecto y busca contribuir, a largo plazo, al desarrollo de capacidades regionales en este ámbito.

La iniciativa cuenta además con respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y se desarrolla en alianza con el Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos (Bio-Manguinhos), de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil.

Durante la inauguración del CRIVB AIP, en 2025, Panamá suscribió con Fiocruz un Memorando de Entendimiento que establece un marco de colaboración para ampliar la capacidad regional de producción de vacunas y biofarmacéuticos, con el propósito de atender las necesidades de salud pública de Panamá y otros países de la región.

Con el estudio de factibilidad, el proyecto entra en una etapa orientada a determinar sus condiciones técnicas y su viabilidad, antes de avanzar hacia su eventual estructuración y presentación a posibles socios estratégicos.