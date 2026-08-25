India encuentra bote salvavidas del buque panameño, pero no hay rastro de tripulantes

Las autoridades de India localizaron este martes 25 de agosto, un bote salvavidas perteneciente al buque panameño MV Ocean Winner, hundido en la bahía de Bengala, pero no encontraron supervivientes a bordo. La búsqueda de los 22 tripulantes que continúan desaparecidos se mantiene por cuarto día consecutivo.

La Guardia Costera de la India (ICG) informó que, a las 7:00 de la mañana del 25 de agosto, el buque ICGS Varad localizó el bote salvavidas en la zona de búsqueda. Un equipo de abordaje inspeccionó la embarcación, sin hallar personas en su interior.

Horas antes, un avión militar había detectado la señal de una radiobaliza de emergencia (EPIRB), dispositivo que permitió orientar al buque indio hacia los restos del carguero y recuperar el equipo.

Al operativo también se incorporaron las autoridades marítimas de Pekín (MRCC), que enviaron dos buques mercantes a la zona para apoyar la búsqueda de los marineros, en su mayoría de nacionalidad china.