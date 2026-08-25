India encuentra bote salvavidas del buque panameño, pero no hay rastro de tripulantes

Las autoridades de India localizaron este martes 25 de agosto, un bote salvavidas perteneciente al buque panameño MV Ocean Winner, hundido en la bahía de Bengala, pero no encontraron supervivientes a bordo. La búsqueda de los 22 tripulantes que continúan desaparecidos se mantiene por cuarto día consecutivo.
La Guardia Costera de la India (ICG) informó que, a las 7:00 de la mañana del 25 de agosto, el buque ICGS Varad localizó el bote salvavidas en la zona de búsqueda. Un equipo de abordaje inspeccionó la embarcación, sin hallar personas en su interior.
Horas antes, un avión militar había detectado la señal de una radiobaliza de emergencia (EPIRB), dispositivo que permitió orientar al buque indio hacia los restos del carguero y recuperar el equipo.
Al operativo también se incorporaron las autoridades marítimas de Pekín (MRCC), que enviaron dos buques mercantes a la zona para apoyar la búsqueda de los marineros, en su mayoría de nacionalidad china.
De acuerdo con medios locales, el MV Ocean Winner se inclinó y se hundió rápidamente, en unos ocho minutos, durante la noche del sábado, a aproximadamente 230 millas náuticas (425 kilómetros) de la costa del estado indio de Odisha.
El carguero había salido del puerto de Paradip, en India, con más de 72.000 toneladas de mineral de hierro con destino a China.
Hasta ahora, solo dos tripulantes chinos han sido rescatados con vida por un buque mercante que se encontraba en el área al momento del accidente. El resto de la tripulación —18 ciudadanos chinos, tres birmanos y un bangladesí— permanece desaparecido en alta mar.
Las autoridades continúan con las labores de búsqueda, mientras que las causas del repentino hundimiento del buque panameño todavía no han sido determinadas.
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